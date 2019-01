Chegada de voos internacionais ao Brasil cresce 7% em janeiro

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Janeiro de 2019 apresenta um crescimento de 7% nas chegadas de voos internacionais ao Brasil em relação ao mesmo período do ano passado. São 6.120 voos aterrissando nos aeroportos brasileiros neste primeiro mês do ano. Os dados fazem parte de um levantamento realizado pela Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo), a partir de informações disponibilizadas pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Esta constatação é um bom sinal para o turismo nacional, e mantém, praticamente, a taxa de crescimento do ano passado, que fechou 2018 com aumento em 8% no número de chegadas internacionais. No total, são aproximadamente 400 voos a mais em janeiro, e um incremento de 107 mil assentos disponíveis para os turistas de todo o mundo.

“Receber mais voos, de mais cidades e países, é fundamental para o crescimento do turismo internacional para o Brasil”, explica a presidente da Embratur, Teté Bezerra. O Instituto desenvolve um trabalho junto às companhias aéreas de todo o mundo, buscando comercializar o destino Brasil. “Usamos nossas plataformas, como feiras e eventos internacionais, para estreitar o relacionamento entre os destinos brasileiros com as companhias aéreas a fim de sempre ampliar a disponibilidade de voos e incrementar o setor no Brasil”, complementa a presidente.

Os destaques são os aeroportos da região Sul, com um aumento de 19% em relação ao mesmo mês de 2018. A região Nordeste também teve bom desempenho em comparação a janeiro do ano passado, tendo um crescimento de 17%. Guarulhos, em São Paulo, maior porta de entrada de estrangeiros no País também registrou ampliação no número de voos internacionais desembarcando no primeiro mês do ano, crescendo na média do País, com mais 222 voos, ou seja, 7% a mais do volume no ano anterior. Galeão, na cidade do Rio de Janeiro, e segundo maior aeroporto internacional do País, registrou um crescimento de 9%, chegando a 1.320 voos neste mês, ou 107 voos a mais que em 2018. Brasília, no Centro-Oeste, cresceu 32% o número de chegadas, passado de 137 para 182 voos, em janeiro de 2019.

Em dezembro, o governo brasileiro assinou uma Medida Provisória que autoriza a entrada de até 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas brasileiras. Trata-se de um pleito antigo do setor de turismo. A MP já está em vigor, mas precisa ser apreciada pelo Congresso em até 120 dias após sua edição.

Além desta pauta, outras medidas consideradas estratégicas para estímulo ao turismo brasileiro, como a atualização da Lei Geral do Turismo e o projeto de lei que transforma a Embratur em uma agência de promoção turística, devem estar na pauta dos parlamentares que tomarão posse, este ano, no Congresso Nacional.