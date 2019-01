Chelsea vence Tottenham nos pênaltis e faz final contra o City na Inglaterra

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Chelsea venceu o Tottenham por 2 a 1 no tempo normal, levou a melhor nos pênaltis por 4 a 2 e enfrentará o Manchester City na final da Copa da Liga Inglesa. Mesmo com falha de David Luiz, a equipe de Maurizio Sarri contou com pênalti perdido por Lucas Moura nesta quinta-feira (24), em Stamford Bridge, e conquistou o direito de disputar a decisão do torneio.

O zagueiro brasileiro foi mal na cobertura do lance do gol do Tottenham, feito por Llorente de cabeça, mas se redimiu ao converter o pênalti que classificou seu time. A boa atuação de Hazard deu a vitória ao Chelsea no tempo normal e igualou o placar agregado após a vitória dos Spurs por 1 a 0 na ida. Nesta competição, não há critério de desempate por gols feitos fora de casa, o que levou a definição aos pênaltis.

Adversário da final, o City fez um placar agregado de 10 a 0 (9 a 0 na partida de ida, 1 a 0 na volta) sobre o Burton Albion e se classificou para a decisão de forma inquestionável. O jogo ocorrerá no dia 24 de fevereiro, em Wembley.

No jogo desta quinta, Kanté abriu o placar para o Chelsea aos 27min do primeiro tempo. Antes do intervalo, Hazard ampliou, aos 38min. Na etapa final, Llorente descontou aos 5min em resultado que levou a disputa para os pênaltis.

Na cobrança de penalidades, Willian, Azpilicueta, Jorginho e David Luiz converteram para o Chelsea. Eriksen e Lamela converteram para o Tottenham, mas Dier e Lucas falharam, dando a classificação ao Chelsea.