Cherrygumms, Rato Borrachudo e Queen B estão entre os influenciadores confirmados no Geek City

Basta dar uma olhada na lista de convidados do Geek City para perceber que o evento tem atrações para todo tipo de público, atendendo desde os jovens antenados em cinema, televisão, tecnologia e artes visuais, passando pela nostalgia dos adultos de hoje e até mesmo quem procura fazer bons negócios. Mas não é só nos palcos e painéis que estarão os grandes nomes – os fãs poderão ter um contato direto com produtores de conteúdo que estarão circulando pelo evento.

Os influenciadores são parte integrante dessa festa e estarão presentes em peso no Geek City. Ao longo do evento, eles estarão criando conteúdo, participando de atividades e, na parte mais divertida de tudo, interagindo diretamente com seus seguidores, tirando fotos e conversando. Além disso, terão acesso a um lounge exclusivo promovido pela Fanta, onde poderão trocar ideias e descansar para encarar mais uma etapa de cobertura e trabalho.

Um dos principais nomes confirmados para o Geek City é Queen B, que vai liderar a Arena Geek City by XLG UOL e apresentar todas as novidades ligadas aos e-Sports. Raphaela Laet é streamer e jogadora de League of Legends, com mais de 117 mil seguidores no Twitch e outros 108 mil no YouTube, e será a responsável por apresentar atletas e animar o público durante as competições de jogos como Counter-Strike: Global Offensive, BattleRite e Crossfire, entre diversos outros.

Quem também já carimbou o passaporte para o Geek City é Rato Borrachudo. Conhecido no mundo dos games desde o clássico vídeo em que dubla os personagens do jogo F.E.A.R., ele é um dos criadores de conteúdo da Ubisoft Brasil, um dos maiores canais gerenciados por uma marca no país. Em seu espaço homônimo no YouTube, onde acumula mais de 2,6 milhões de inscritos, produz gameplays e vídeos que têm a zoeira como marca registrada.

Personalidade no mundo dos esportes eletrônicos, Cherrygumms é uma das principais jogadoras do circuito nacional de Rainbow Six Siege. CEO da equipe Black Dragons E-Sports, ela tem mais de 330 mil inscritos no YouTube, onde demonstra suas habilidades não apenas no título da Ubisoft, mas também em outros games competitivos como Fortnite, além de falar sobre seu cotidiano, viagens e acontecimentos do dia a dia.

O rol de conteúdos de Lugin, outro influenciador com presença confirmada no Geek City, vai de Minecraft a Counter-Strike: Global Offensive. Com mais de 2,4 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, ele chama a atenção pelos vídeos variados, que vão desde a caça aos hackers no game da Mojang até desafios de enfrentar esse mundo sem armas, além, é claro, de demonstrações de habilidade competitiva em meio ao tiroteio de CS: GO.

Na cobertura do concurso de cosplays, mais uma vez, estará Animaff. Atendendo aos pedidos do público, ele retorna ao Geek City para realizar mais uma edição de seus tradicionais showcases, vídeos que misturam música e um belo trabalho de filmagem e edição para enaltecer ainda mais o incrível trabalho dos cosplayers que estarão circulando pelo evento.

O Geek City é o maior evento de tecnologia e entretenimento do Sul do país, marcado para acontecer em 31 de agosto, 1 e 2 de setembro. Ao longo de três dias, os fanáticos por cinema, séries, games e quadrinhos terão acesso em primeira mão a tudo o que acontece de melhor nesse mercado, conferindo painéis sobre os mais variados temas, torcendo e até participando dos torneios de jogos competitivos, encontrando criadores de conteúdo e vendo personalidades bem de perto.

Para a edição 2018, está confirmada as presenças de Carlos Villagrán, o Kiko, que fará sua despedida do personagem na capital paranaense. Também estarão na cidade os elencos do Porta dos Fundos e Choque de Cultura, dois fenômenos do humor na internet brasileira, e o dublador Guilherme Briggs, além de um painel da TV Cultura sobre os clássicos X-Tudo, Castelo Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua e outros.

Também são destaques a Galeria dos Artistas by UCI, um espaço dedicado aos criadores para venda de obras e contato com os fãs, e o Lounge dos Influenciadores, que será promovido pela Fanta. Ainda, o Cabify é o app de mobilidade oficial do Geek City, com cupons de desconto para quem estiver indo e voltando do evento.

A Seven Entretenimento é uma das principais empresas de entretenimento do Brasil. Instalada em Curitiba, vem modernizando o mercado artístico e cultural inovando nas áreas de investimento e negócios dirigido ao lazer. A Seven já desenvolveu mais de 1.500 eventos ligados à área de entretenimento e oferece produtos como exposições, shows, turnês, feiras e eventos esportivos.

Alguns dos maiores eventos que passaram pelo sul do Brasil nos últimos anos tiveram a marca da Seven Entretenimento em sua realização, como os shows internacionais Maroon 5, Green Day, Iron Maiden, Katy Perry e Andrea Bocelli; os maiores nomes da música nacional, como: Ivete Sangalo, Marisa Monte e Roberto Carlos; os espetáculos Cirque Du Soleil, Circo da China e Disney On Ice; musicais infantis da Disney; simpósios e eventos exclusivos como Footecon e Risológico; o maior evento de tecnologia e cultura pop do sul do Brasil, Geek City, entre muitos outros.

Data: De 31 de agosto a 2 de setembro de 2018

Local: Expo Renault Barigui (Rua Batista Ganz, 430, Curitiba / PR)

Ingressos: R$ 55 para sexta (31/08); R$ 65 para sábado e domingo (01 e 02/09); R$ 150 pelo passaporte para os três dias, que dá direito a credencial colecionável

Site Oficial: www.geekcity.com.br

Redes social: Facebook /geekcityoficial |Instagram @geekcityoficial | Twitter @geekcityoficial

Realização: Seven Entretenimento