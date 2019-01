Chinesa especialista em energia nuclear compra usinas renováveis no Brasil por R$ 2,9 bi

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A companhia chinesa CGN Energy comprou três parques de energia renovável no Brasil que eram da empresa italiana Enel. O valor da transação foi de cerca de 700 milhões de euros (R$ 2,9 bilhões).

As usinas, localizadas nos estados de Piauí e Bahia, estão em operação e já têm contratos de longo prazo firmados para fornecimento de energia.

A CGN é uma companhia de energia chinesa focada em energia nuclear. Na China, é a maior operadora de usinas dessa fonte, e, no mundo, a maior construtora de usinas nucleares, segundo informações do site da própria empresa.

Ao todo, a chinesa tem 39 mil funcionários no mundo, e operações na América do Norte, na Europa, na Área, na Oceania e em outros países asiáticos.

O investimento no Brasil deverá ser o primeiro da empresa na América Latina, de acordo com a página da companhia.

A Enel venderá os ativos, mas continuará operando os parques -um modelo adotado pelo grupo italiano em todo o mundo.

"Com a venda desses ativos, estamos captando valor para nosso crescimento no Brasil, onde estamos implementando um grande pipeline de projetos renováveis. Continuamos focados nas oportunidades oferecidas pelo mercado renovável no Brasil e investindo de forma contínua no país", afirmou Antonio Cammisecra, responsável da Enel Green Power.