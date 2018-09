Chocolate Week Curitiba oferece aulas de gastronomia

Redação Bem Paraná com assessoria

Até o próximo dia 30 de setembro, Curitiba recebe a primeira edição da Callebaut Chocolate Week, evento que conta com a presença de dez estabelecimentos conhecidos pelo trabalho de excelência com chocolate. Durante o festival, os estabelecimentos oferecem sobremesas de até R$ 20, que têm como estrelas o famoso doce belga.

Para tornar a experiência ainda mais especial, o festival contará com oficinas gastronômicas desenvolvidas em parceria com o Centro Europeu, principal escola de profissões do Brasil. A taxa de inscrição (R$ 20) será toda destinada para a Gastromotiva, organização sem fins lucrativos que visa a transformação social por meio da culinária.

As aulas práticas trarão todos os segredos para o preparo de sobremesas com ingredientes tipicamente brasileiros, como a castanha do Pará ou o famoso dadinho curitibano. No dia 24 de setembro, a partir das 9h, as aulas começam com o chef Johnlee Justino, que ensinará como preparar um delicioso dadinho de tapioca e pipeta de calda de chocolate.

No dia 26 (9h), será a vez da chef Polyana Rodrigues criar um domo de banana com goiabada e biscoti de castanha de caju. Dando continuidade, no dia 27 (13h30) o chef Cassio Cevallos vai desenvolver um verrine de arroz doce com chocolate branco, caramelo de bergamota e farofa de iogurte. Ainda no dia 27 (18h30), a chef Madelon Xavier fará um entremet espelhada de chocolate com cocada cremosa e crocante de castanha do Pará. E, para finalizar as aulas, no dia 28 (18h30), a chef Carolina Garofani vai ensinar as técnicas de preparo de um delicioso entremet de pera, caramelo e chocolate 70%.

As atividades serão realizadas na Sede Gourmet do Centro Europeu (Alameda Princesa Izabel, 1.300 – Curitiba). As inscrições custam R$ 20 e podem ser feitas pelo site www.chocolate-academy.com/br/pt/.