Chopp Germânia quer expandir no Paraná

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A Chopp Germânia, tradicional cervejaria do interior de São Paulo, está com novos modelos de negócios e busca agentes de desenvolvimento regional para impulsionar o crescimento da marca no Paraná. Com quase três décadas de história, a empresa está presente em seis estados e conta com um portfólio com mais de 30 produtos, entre chopps, cervejas e growlers.

O projeto estratégico da marca visa selecionar empreendedores que sejam influentes no mercado local. "Buscamos empresários no Paraná que tenham liderança, conhecimento da cultura, hábitos locais e do potencial de consumo do território", explica Fabio Fontenele, diretor da empresa.

Estes representantes terão a concessão para divulgar a marca, além de transmitir o "know-how" de implantação e operação dos formatos de negócios, entre eles o Empório Tap House, loja que comercializa toda a linha Germânia e disponibiliza espaço para consumo in loco, o Revendedor Autorizado, ideal para quem já tem algum tipo de comércio e pretende revender os itens da marca e o modelo Ubier, venda porta-a-porta em automóvel adaptado para entrega de cervejas especiais.

Os empresários interessados podem entrar em contato com a empresa pelo telefone 0800 110 420 ou no e-mail: franquia@choppgemania.com.br.

Sobre a Chopp Germânia

Tradicional cervejaria delivery brasileira, fundada em 1991, na cidade de Vinhedo, no interior paulista, oferece um completo mix de produtos de primeira linha no segmento de chopp e cerveja. Atualmente, a marca Chopp Germânia está presente no varejo e atua com sistema de concessão de lojas, em que não há taxas e o investimento é somente em equipamentos e estrutura necessários para a montagem da unidade, em ponto próprio ou alugado.