Choro das 3 faz show em Curitiba

Os fãs da boa música terão a oportunidade de conferir um show especial do Choro das 3, hoje, em Curitiba. O grupo, formado pelas irmãs Corina (flauta), Elisa (bandolim, clarinete) e Lia (violão sete cordas), além do pai Eduardo (pandeiro), é um dos mais importantes grupos de música instrumental da atualidade, aplaudido dentro e fora do Brasil. As “meninas do choro”, como são mais conhecidas no cenário musical, sobem ao palco do Teatro do Paiol às 19 horas.

A apresentação em Curitiba faz parte da programação da 36ª Oficina de Música. O evento, que reúne grandes apresentações populares e eruditas é promovido pela Prefeitura de Curitiba, por meio da Fundação Cultural de Curitiba.

As meninas apresentam em Curitiba o CD ‘Viajantes’, o mais novo trabalho do grupo. Já aplaudido nos Estados Unidos, Canadá e Caribe, durante a recente turnê internacional, Viajantes reúne 12 faixas inéditas que reúne diversidade, ritmo e sonoridade carregados de influências musicais vividas pelas meninas, dentro e fora do Brasil.

SERVIÇO

Choro das 3 em Curitiba - Viajantes

Onde: Teatro do Paiol (Praça Guido Viaro, s/nº - Prado Velho)

Quando: Hoje, às 19 horas

Quanto: R$ 30 e 15 (meia)