Chris Brown é preso na França por suspeita de estupro

O cantor norte-americano Chris Brown foi preso em Paris nesta segunda-feira (21), com outras duas pessoas, por suspeita de estupro. As prisões foram reveladas primeiramente pela revista ‘Closer’, que ouviu uma fonte da polícia francesa ontem. O rapper foi colocado sob custódia em Paris para a investigação do caso. Segundo a polícia francesa, os três homens foram detidos após uma mulher de 24 anos alegar ter sido estuprada na suíte de hotel na qual Brown estava hospedado na noite de 15 para 16 de janeiro. Ela o teria conhecido o cantor em uma boate perto da Champs-Elysees naquela data e alega ter sido estuprada pelo rapper no Mandarin Oriental, um hotel luxuoso da capital francesa. Empresários de Brown não comentaram sobre o caso até agora.

Redes sociais

‘Foi brincadeira o comentário em foto de Túlio’, diz Maria Gadú

Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes passaram o fim de semana em clima agradável e em contato com os animais em um sítio. O deputado federal publicou uma foto de ambos, mas foi criticado pela cantora Maria Gadú e pelo ator Dado Dolabella. Na imagem, a apresentadora da Globo aparece ao lado do namorado e, ao fundo, algumas vacas. Na legenda, Gadêlha escreveu: “namorada boa é aquela que tá contigo até na hora de ordenhar a vaquinha”. “Dois casos graves de machismo. Namorada boa é namorada que não se condiciona a especifismo algum. (...) Vaca é feminino e mexer nas tetas também te coloca numa situação delicada”, comentou Maria Gadú. Ontem, ela decidiu publicar uma justificativa em seu perfil e disse que fez uma brincadeira. “Piada de internet, teste para ver o quanto as pessoas estão ‘louconas’. Aí você comenta uma parada e um monte de gente que não te conhece vem te xingar. Surreal. Rir, que é bom, nada”, disse. Uma seguidora sugeriu para Maria Gadú procurar um psiquiatra. E ela respondeu que “todos nós precisamos de um”.

Polêmica

Daniela Mercury processa deputado que a chamou de escrava de satanás

“O amor de Julieta e Romeu, o amor de Julieta e Romeu”, cantarolou o deputado federal eleito Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) em um vídeo publicado em suas redes sociais em julho do ano passado. A música foi só um pretexto para chegar ao alvo: a cantora Daniela Mercury. Em três minutos e oito segundos de discurso, a cantora é chamada de endemoniada e escrava de satanás, é apontada como portadora de problemas psiquiátricos e organizadora de um “sindicato da viadagem”. O vídeo motivou uma queixa-crime por injúria movida pela cantora contra o deputado na Justiça da Bahia. Uma audiência de conciliação seria realizada na manhã desta terça-feira (22) em Salvador. O deputado, contudo, não compareceu à audiência por orientação de sua defesa. Ele afirma que não foi oficialmente notificado pela Justiça.

Música

Em lua de mel, Alok se machuca e mostra pé engessado

Recém-casado, Alok se machucou durante a lua de mel quando praticava wakeboard nas Ilhas Maldivas. Nos stories do Instagram, ele publicou fotos em que aparece com o pé esquerdo engessado e de muleta. “Ainda bem que tenho uma médica para cuidar de mim”, escreveu o DJ em uma imagem, ao lado da mulher, Romana Novais. O acidente aconteceu no último sábado, 19, e para sanar as dúvidas dos fãs, ele publicou, também nos stories, imagens do momento, que foram registradas por Romana.

“Estava tudo indo bem”, escreveu ele em um primeiro vídeo, em que aparece praticando o esporte. No vídeo seguinte, é possível perceber que o DJ se desequilibra ao efetuar uma manobra, pulando uma pequena onda, e cai com força no mar.

Neste ano

‘Sítio do Pica-Pau Amarelo’ vai virar filme

A morte de Monteiro Lobato completou 70 anos em 2018. A história contada por ele em ‘Sítio do Pica-Pau Amarelo’ caiu em domínio público e podemos esperar algumas adaptações a partir de agora. Maurício de Souza, por exemplo, deve criar uma aventura da Turma da Mônica no Sítio. E, nesta segunda-feira, 21, o diretor Fabrício Bittar anunciou que fará adaptação para as telonas. As audições para a escolha dos atores que interpretarão Emília, Dona Benta, Tia Nastácia, Pedrinho, Narizinho, Visconde de Sabugosa e outros serão realizadas em fevereiro. As filmagens devem começar ainda neste semestre. Monteiro Lobato escreveu os 23 volumes da obra entre os anos 1920 e 1947. A história se passa em um sítio, intitulado Pica-Pau Amarelo.

Níver do dia

Richard Dean Anderson

ator norte-americano (o McGyver)

59 anos