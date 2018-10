Chuva atinge todas as regiões do Paraná nesta quarta. Feriado deve ser molhado

Da Redação Bem Paraná com sites

O destaque desta tarde de quarta-feira (10) é a chuva que ocorre com forte intensidade em vários municípios do Paraná. A severidade das tempestades é maior entre o sul e o leste e do Estado, regiões que as pancadas fortes de chuva são acompanhadas de muitas trovoadas. Também está chovendo de forma significativa em outras regiões, mas com poucos raios nesse momento.

Em Curitiba, a tarde começou com nuvens escuras no céu e chuva em cidades da Região Metropolitana. Durante a madrugada também choveu forte sobre a região, provocando estragos em municípios ao Norte da região, como Almirante Tamandaré.

Desde a terça-feira (9) há alerta para a possibildiade de temporais nesta quarta, com ventos e até a formação de granizo.

Na quinta-feira (11) a chuva diminui e deve atingir apenas parte do Estado, especialmente na divisa com São Paulo e Santa Catarina. Mas, na sexta-feira (12) volta a chover em todas as regiões. Essa situação deve perdurar durante o fim de semana.

No Paraná as temperaturas ficaram altas no interior. Em Antonina, no final da manhã, os termômetros já ultrapassavam os 33 ºC. No oeste e em parte do sudoeste há registro de chuvas e o céu está com muitas nuvens.