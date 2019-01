Chuva chega mais cedo e temperatura cai 10ºC em Curitiba

Da Redação Bem Paraná com sites

O tempo mudou nesta quinta-feira (31) em Curitiba e região. Com céu encoberto, pontos de chuva são verificados desde o início da tarde na Capital. Com isso, as temperaturas despencaram em pouco tempo. No final da manhã e começo da tarde a temperatura estava acima dos 30ºC e, às 16 horas, era de "apenas" 20,4ºC.

Considerando apenas uma cobertura em um raio de 200 km a partir da antena do radar da Senapar localizada em Teixeira Soares (indicada no mapa), desde as 14h35 diversas áreas com chuvas fortes eram detectadas e, em muitos destes núcleos, acompanhados de raios. O deslocamento preferencial destas áreas se dá no sentido oeste para leste.

Nos dias anteriores também foram verificadas pancadas de chuva na Grande Curitiba, mas elas na maior parte das vezes vinham no final da tarde, o que não baixava tanto as temperaturas.