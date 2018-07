Chuva em Curitiba pode começar só de madrugada, e pouca gente vai ver

Da Redação Bem Paraná com sites

A segunda-feira (23) foi mais um dia "seco" no Paraná. A frente fria prevista ainda não atua significativamente no Estado. Segundo a previsão mais recente no site do Sistema Meteorológico do Paraná, na Capital pode chover durante a madrugada, mas sem valores grandes.

Para a terça-feira (24) as condições meteorológicas se modificam no Paraná por conta da evolução de uma frente fria. Chuvas rápidas são previstas, entre a madrugada e a manhã e à tarde a nebulosidade deverá evoluir para as demais regiões. Na " metade norte" as temperaturas continuarão elevadas.

As temperaturas na metade sul do Estado ainda não caem drasticamente. Isso só deve acontecer a partir da quarta-feira (26).