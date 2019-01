Chuva, rajadas de vento e granizo deixam SP em alerta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma forte chuva atinge São Paulo na tarde desta quarta-feira (30). O motivo é alta temperatura, que chegou a 35°C na capital.

Os núcleos de chuva têm maior intensidade na zona norte, zona leste, zona oeste e centro, que estão em estado de atenção para alagamentos. No Horto Florestal (zona norte) e no Anhangabaú (centro) houve inclusive queda de granizo.

Há ainda iminência de transbordamento do Córrego Paciência, também na zona norte. Segundo o Corpo de Bombeiros, 13 árvores caíram em diferentes pontos da cidade.

A chuva deve perdurar até a noite em alguns lugares, mas não deve se estender pela madrugada, segundo a Climatempo.

Embora o temporal desta tarde tenha vindo acompanhado de fortes rajadas de vento, não procedem os rumores de que teria ocorrido uma espécie de furacão, segundo a Climatempo.

Na capital paulista, até esta terça (29), o mês de janeiro contava com 87% da média de chuva do mês, de 288,2 mm.

Se ainda não há como afirmar que janeiro foi particularmente chuvoso, certamente foi um mês quente. A expectativa é que janeiro de 2019 esteja entre os cinco janeiros mais quentes desde o início da série histórica do Instituto de Meteorologia, em 1943.

O cenário não muda nos próximos dias, com temperatura máxima superando os 32ºC e chuvas mal distribuídas.

A quinta-feira (31) será ensolarada e com muito calor. Entre o meio e o fim da tarde, a entrada da brisa marítima estimula a formação de nuvens que provocam chuva rápida e isolada. A mínima é de 21°C e a máxima de 35°C.

Na sexta (1º), o sol predomina com temperatura entre 21°C e 34°C. No final da tarde e no início da noite há potencial para chuvas em forma de pancadas isoladas com trovoadas e rajadas de vento.

Como amenizar efeitos dos alagamentos:

- Evite transitar em ruas alagadas;

- Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas.

- Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

- Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

- Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

- Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) através do número 1188 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.