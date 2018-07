Chuva vem abaixo da média desde o mês passado no Paraná

Da Redação Bem Paraná

A chuva neste inverno vem abaixo da média histórica no Paraná. O mês de junho já ficou com registros negativos na maioria das regiões, principalmente devido a um bloqueio atmosférico que atuou em parte do Brasil na segunda quinzena do mês. A falta de chuva afetou mais intensamente o Sudoeste, Oeste, Noroeste e Norte do Estado. Em junho o destaque ficou para Campo Mourão, no Centro-Oeste do Paraná, onde choveu apenas 25 milímetros, para uma média histórica de 124 mm para o mês. E julho manteve esta situação de pouca instabilidade. Curitiba, por exemplo, tem média de 102 mm de chuva em julho, mas até o momento a situação é de quase nada de chuva. Mas, a previsão para hojeé de pancadas de chuva em todas as regiões. É esperar.