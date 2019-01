Chuvas de verão ‘bagunçaram’ Curitiba durante a semana

Da Redação

As chuvas de verão, comuns nesta época do ano, estão mais intensas, acompanhadas de ventos fortes e descargas atmosféricas desde dezembro passado. Nesta semana, Curitiba foi atingida por dois eventos severos, na terça-feira (8) e também nesta quinta-feira (10). E não devem ser os únicos. Até o final da estação, esta situação deve ser recorrente.

Nesta quinta, o temporal chegou já no meio da tarde. O céu escureceu e ventos mais fortes foram registrados, derrubando árvores, toldos de casas e apagando semáforos de diversos bairros da Capital. Balanço da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil apontava que pelo menos 12 árvores foram ao chão durante o temporal, no Centro, Santa Feliciade, Boa Vista, Ahú, Portão, Seminário, Água Verde, Tarumã, Cabral, Bom Retiro e Capão Raso.

Diversos bairros também sofreram com a queda de energia elétrica e semáforos ficaram apagados por algum tempo.

Na terça-feira, a chuva de verão veio de noite. Foram registrados cinco pontos de alagamento, sendo três no São Braz (ruas Ney Romano, Ângelo Massignan e José Veiga), além de um no Boa Vista (Rua Jovino do Rosário) e outro no Centro (Rua Antoniacomi). As equipes do Meio Ambiente receberam oito pedidos para retirada de galhos ou árvores caídos nos bairros Pilarzinho, São João, Ahu, Portão, Água Verde, Butiatuvinha e Boa Vista.

RMC

Além de Curitiba, o temporal de verão também atingiu municípios vizinhos. em São José dos Pinhais houve alagamentos. Em Mandirituba, ocorreram destelhamentos. No interior também choveu forte. Em União da Vitória, a chuva deixou centenas de casas sem energia.





Fim de semana deve vir com temperaturas máximas mais baixas

A previsão do tempo para o final de semana em Curitiba não tem muitas alterações. Pancadas de chuva podem ocorrer todos os dias, mas as temperaturas máximas não sobem tanto, conforme previsão no site do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). As máximas neste sábado e no domingo devem ficar na casa dos 26ºC. As mínimas, contudo, mantém-se altas, ficando na casa dos 21ºC. Na semana que vem as temperaturas máximas voltam a subir, e novamente se aproximam dos 30ºC. O calor segue ao longo do mês, com intervalos esporádicos com dias mais amenos.