Chuvas fortes deixam milhares sem energia em Maringá e Sarandi

Redação Bem Paraná com assessoria

A chuva forte causou diversos estragos em Maringá e Sarandi, no norte do Paraná, na noite de segunda-feira (14). De acordo com a Companhia Paranaense de Energia (Copel), 30 postes ficaram danificados nas duas cidades.

Em Maringá, 24 mil imóveis ficaram sem luz na noite de segunda. Na manhã desta terça-feira (15), são 2.600 domicílios desligados. Em Sarandi, 28 mil imóveis estavam sem energia por volta da 0h. Nesta manhã, são 6 mil unidades consumidoras sem energia.

De acordo com o secretário municipal do Meio Ambiente de Sarandi, a região central foi a mais atingida. A delegacia, duas escolas, a Apae e uma creche estão sem energia.

Em Maringá, a Defesa Civil Municipal contabilizou, até as 7h, 62 árvores caídas, deste total, oito sobre casas ou portões e três sobre veículos. Há cabos de energia rompidos e postes caídos ou com problemas. Também foram distribuídas 18 lonas.

Velocidade ventos

A estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que fica na Universidade Estadual de Maringá (UEM), registrou ventos de 60,8 km/h. A estação do Simepar, localizada no contorno sul, registrou rajadas de ventos de 43,6 km/h.