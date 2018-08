Cida e Ratinho Júnior têm maior número de apoios entre prefeitos e vereadores

Redação Bem Paraná

A governadora Cida Borghetti (PP) e o deputado estadual Ratinho Júnior (PSD) têm o maior número de apoios entre prefeitos e vereadores entre os candidatos ao governo do Estado nas eleições deste ano. Os números são de levantamento do mestre e doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Márcio Cunha Carlomagno.

Os nove partidos que integram a coligação de Cida (PP/PSDB/PP/PSB/PTB/DEM/PROS/PMN e PMB) somam um total de 149 prefeitos e 1003 vereadores.

Já as nove siglas da aliança de Ratinho Jr (PSD/PSC/PRB/PR/PPS/PV/PHS/PODE/AVANTE) contam com 121 prefeitos e 871 vereadores.

Leia mais no blog Política em Debate.