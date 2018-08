Cida, Ratinho e Arruda lideram em tempo no programa eleitoral na TV

Narley Resende

As chapas dos candidatos ao governodo do Paranpa Cida Borghetti (PP), Ratinho Junior (PSD) e João Arruda (MDB) terrão maior tempo no programa eleitoral de de TV e rádio, que começa em 31 de agosto (37 dias antes das eleições) e términa no dia 4 de outubro. De acordo com cálculos da reportagem, caso não haja mudanças nas coligações, Cida terá 2 minutos e 59 segundos; Ratinho, 2 minutos e 2 segundos; e Arruda, 1 minuto e 50 segundos. O espaço dedicado aos candidatos ao governo é de 9 minutos em cada programa eleitoral gratuito, veiculado segundas, quartas e sextas-feiras. O cálculo considera o número de deputados que cada partido da coligação tem na Câmara Federal, que representam 90% do tempo do programa. Os outros 10% são distribuidos igualitariamente.

Com chapa pura, o candidato Doutor Rosinha (PT) terá o quarto maior tempo, com 1 minuto e 11 segundos, seguido de Geonísio Marinho (PRTB), com 12,3 segundos; Professor Piva (PSOL), com 11,35 segundos; Ogier Buchi (PSL), com 11,35 segundos; e Jorge Bernardi (REDE), com 10,4 segundos. Os candidatos Professor Ivan Bernardo (PSTU) e Priscila Ebara (PCO), cujos partidos não tem representantes na Câmara Federal, terão o tempo mínimo, distribuído igualitariamente. Cada um dos dois terá 6,6 segundos.

O tempo final será homologado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) até 24 de agosto e por isso ainda está sujeito a ajustes.

Cida Borghetti (PP)

PSDB 51,3

PP 36,1

PSB 32,3

PTB 23,75

DEM 19,95

PROS 9,5

PMN 2,85

PMB 0

Proporcional: 172,9 – 2,8 - 2'52”

Igualitário: 6,6 segundos

Total: 179,5 segundos – 2 minutos e 59 segundos

Ratinho Junior (PSD)

PSD 34,2

PSC 12,35

PRB 19,95

PR 32,3

PPS 9,5

PV 7,6

PHS 4,75

PODE 3,8

AVAN 1,9

Proporcional: 115,9 – 1,9 - 1'55”

Igualitário: 6,6 segundos

Total: 122,5 - 2 minutos e 2 segundos

João Arruda (MDB)

MDB 61,75

PDT 19

SD 14,25

PCdoB 8,55

Proporcional: 103,55 – 1,7 - 1'43”

Igualitário: 6,6 segundos

Total: 110,15 - 1 minuto e 50 segundos

Doutor Rosinha (PT)

PT 64,6

Proporcional: 64,6

Igualitário: 6,6 segundos

Total: 71,2 - 1 minuto e 11 segundos

Geonísio Marinho (PRTB)

PRTB 0,95

PRP 2,85

Proporcional: 5,7 segundos

Igualitário: 6,6 segundos

Total: 12,3 segundos

Professor Piva (PSOL)

PSOL 4,75

PCB 0

Proporcional: 4,75 segundos

Igualitário: 6,6 segundos

Total: 11,35 segundos

Ogier Buchi (PSL)

PSL 0,95

PTC 1,9

PATRI 1,9

Proporcional: 4,75 segundos

Igualitário: 6,6 segundos

Total: 11,35 segundos

Jorge Bernardi (REDE)

REDE 1,9

DC 1,9

PPL 0

Proporcional: 3,8 segundos

Igualitário: 6,6 segundos

Total: 10,4 segundos

Professor Ivan Bernardo (PSTU)

PSTU 0

Proporcional: 0

Igualitário: 6,6 segundos

Total: 6,6 segundos

Priscila Ebara (PCO)

PCO 0

Proporcional: 0

Igualitário: 6,6 segundos

Total: 6,6 segundos

Soma: 541,7 – 9,0 minutos