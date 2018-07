Cinco flores mais resistentes para ter em casa nesse inverno

Josianne Ritz

Nem sempre os dias mais frios são sinônimos de poucas flores. Há espécies que resistem muito bem às baixas temperaturas, garantem beleza ao jardim e ao lar mesmo com o clima frio. A Giuliana Flores, maior e-commerce de flores e presentes do país, separou algumas das opções mais resistentes para essa época do ano.

Azaleia: planta de origem chinesa, ela se desenvolve até 2 metros de altura, em média, e gera flores em diversas tonalidades: brancas, róseas e vermelhas, por exemplo. Elas gostam de lugares iluminados e precisam de água. Sua poda deve ser feita após o florescimento.

Ciclames: reis dessa estação, se adaptam bem a temperaturas congelantes, beirando os 5°C. Essas flores são dos países mediterrâneos europeus, e para que durem mais é recomendado retirar as folhas amareladas.

Orquídea Denphale: ótima opção para ornamentar o jardim em tempos de temperaturas amenas, esta espécie floresce o ano todo, porém é nos meses mais frios e secos que o fenômeno ocorre com maior intensidade. Diferentemente de outras orquídeas, para cultivar essa planta basta deixá-la em locais de alta luminosidade e mantê-la bem hidratada.

Begônias: para que floresçam com todo vigor no inverno é necessário regar com pouca água e direto na terra. E para que fiquem mais bonitas, retire as flores murchas e as folhas amareladas. Mantenha em local fresco e arejado sem expor diretamente ao sol.

Cravos: essa flor tem aroma peculiar e delicado, as vermelhas representam o amor e a gratidão, já as rosas demonstram carinho e as brancas trazem a mensagem de pureza. Os cravos gostam de bastante luminosidade. Na hora da rega, molhe apenas o solo, e não as folhas.