Cinco policiais militares são julgados pela morte de três jovens no Umbará

Redação Bem Paraná com informações do PRTV1ª Edição

O julgamento dos cinco policiais militares acusados de matar três jovens no bairro Umbará começou nesta manhã de quinta-feira, 19. O crime aconteceu em outubro de 2013. As vítimas, segundo o Ministério Público do Paraná (MP-PR), eram suspeitas de assaltar uma residência e, após abordagem dos policiais foram assassinadas em um matagal.

José Eleutério da Rocha, Vagner de Oliveira Moro, Clério Carneiro, Silvestre de Oliveira Lopes e Élinson Chitiko respondem em liberdade por triplo homicídio qualificado e por fraude processual. O MP-PR também sustenta que os policiais adulteraram a cena do crime, colocando armas de fogo ao lado das três vítimas para simular que houve um confronto.