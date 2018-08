Cine Pipoca de agosto exibe ‘O Soldadinho de Chumbo’

Da redação

A Biblioteca Pública do Paraná promove hoje mais uma edição do projeto Cine Pipoca, com a exibição do filme O Soldadinho de Chumbo. O evento, gratuito, acontece às 15h, no auditório da BPP.

Baseado no conto homônimo do dinamarquês Hans Christian Andersen, o filme conta a história de um soldadinho de chumbo defeituoso que se apaixona pela bailarina da caixinha de música.

SERVIÇO

Cine Pipoca

Quando: Hoje, às 15 horas

Onde: Auditório da BPP -

Rua Cândido Lopes, 133, Centro — Curitiba/PR

Quanto: franca.

Mais informações: (41) 3221-4980.