Cinema e televisão: Curitiba ganha curso de especialização em Roteiro

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Quando assistimos a um filme, uma novela, ou um comercial de TV, provavelmente não imaginamos que tudo que está sendo apresentado foi anteriormente descrito esmiuçadamente em um texto. Este é o conceito do famoso roteiro: descrever cada cena em palavras. O roteiro funciona como um guia para a toda a produção audiovisual, e precisa especificar cada detalhe, desde as indicações de cenário, localização, figurino, até o posicionamento, expressão e fala dos atores, o que torna o trabalho do roteirista imprescindível para qualquer obra.

Atento as necessidades deste mercado de trabalho em franca expansão no Brasil, o Centro Europeu, uma das principais escolas de profissões da América Latina, acaba de lançar o curso de Especialização em Roteiro. Com duração de 28 horas/aula, a atividade é voltada para estudantes de cinema, publicitários e demais profissionais interessados no mercado audiovisual. “A ideia do curso é oferecer toda a estrutura e conhecimento necessários para habilitar novos roteiristas capazes de usufruir das técnicas e abordagens desse segmento com o máximo de qualidade”, afirma Ronaldo Cavalheri, CEO do Centro Europeu.

Focado na prática e excelência, o curso aborda o método de cinema Americano de elaboração de roteiro, com base no trabalho dos roteiristas e professores de roteiro David Howard, Blake Snyder e do professor de literatura Joseph Campbell, e será comandado pelo renomado diretor e roteirista brasileiro Luca Amberg. Bacharel em roteiro e direção para cinema e televisão pela University of Southern Califórnia, Luca Amberg foi responsável pelo roteiro de vários sucessos do cinema nacional, entre eles os films Sonho no Caroço de Abacate, Heróis da Liberdade, Reisele e Meninos de Kichute.

Durante o curso, os alunos ainda terão a oportunidade de acompanhar e aprender o processo de desenvolvimento do roteiro do filme Meninos de Kichute 2, organizando técnicas de estrutura em paralelo a maneira como foi desenvolvida a primeira produção. Além disso, terão a chance te ter o seu dom descoberto por Luca Amberg, que está em busca de talentos para a sua produtora de series para a tevê.

“O curso de Especialização em Roteiro é uma chance extraordinária para os profissionais e amantes da área alavancarem a carreira. Para isso, nós tivemos o cuidado em elaborar, em parceria com o Luca Amberg, uma grade curricular que envolve disciplinas e metodologias baseadas em técnicas e experiências práticas, especialmente desenvolvidas para alcançar os melhores resultados”, complete Cavalheri.

As aulas do curso de Especialização em Roteiro terão início no próximo dia 22 de janeiro e serão realizadas na sede do Centro Europeu no bairro Batel (Benjamin Lins, 999). Mais informações no site www.centroeuropeu.com.br ou pelo telefone (41) 3233-6669.