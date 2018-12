Cinemas da Fundação Cultural de Curitiba sediam Mostra de Cinema e Direitos Humanos

Redação Bem Paraná com FCC

Desta terça (11/12) a domingo (16/12), na semana em que se celebra o Dia Internacional dos Direitos Humanos, comemorado no dia 10, os cinemas da Fundação Cultural exibem os filmes da 12ª Mostra Cinema e Direitos Humanos. Toda a programação é gratuita.

Na 12ª edição o tema é a celebração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, inspirada nos seus 30 artigos, abordará os mais diversos temas: cidadania LGBT e enfrentamento da LGBTfobia, direitos de crianças e adolescentes, direitos das mulheres, democracia e participação política, imigração, direitos das pessoas com deficiência, diversidade religiosa, direitos da população indígena e de comunidades e povos tradicionais, direito humano à alimentação adequada, dentre tantos outros. Vale lembrar ainda que as obras audiovisuais contêm recursos de acessibilidade como closed caption, audiodescrição e janela de Libras.

A Cinemateca de Curitiba e o Cine Guarani são os espaços da Fundação que recebem a Mostra. O Sesc Paço da Liberdade, instituição parceira do evento, exibe filmes da programação somente no dia 15/12. A Mostra também celebra os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

A 12ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos é uma realização do Ministério dos Direitos Humanos com Produção Nacional do ICEM – Instituto Cultura em Movimento – ICEM e Produção local da Moinhos de Vento Filmes e Extremum Produções Culturais e tem o apoio da Prefeitura de Curitiba por meio da Fundação Cultural.

Confira abaixo a programação completa:

11/12 – Cinemateca

14h15 – Mostra Panorama – 1h37 / 14 anos Menina de Barro

Doc / Brasil / 19' / Bullyng

16h – Mostra Homenagem – 2h26 / 16 anos

Carandirú – De Héctor Babenco – Homenagem a Milton Gonçalves

12/12 – Cinemateca

14h30 – Mostra Panorama – 1h19 / 16 anos

Rua das Casas Surdas – Ficção / Brasil /8' / Memória e Verdade

Marcos Medeiros – Codinome Vampiro – Doc / Brasil /1h11'/ Memória e Verdade

Mostra Panorama – 49' / 16 anos

Narrativas de Um Crime – Ficção / Brasil /15' / Combate a Violência

LGBT

Um Café e Quatro Segundos – Ficção / Brasil /15' /População Negra

Lacerda – O Corvo da Guanabara – Doc / Brasil / 19'/ Memória e Verdade

12/12 – Cinemateca

17h – Mostra Panorama – 1h49 / Livre Era um Garoto e Como Eu Amava os Beatles e os Rolling Stones – Doc / Brasil / 25' / Direito da Pessoa com

deficiência

Nunca Me Sonharam – Doc / Brasil / 1h24' / Direito à Educação

19h – Mostra Homenagem – 1h50' / 14 anos O Que é Isso Companheiro?

De Bruno Barreto – Homenagem a Milton Gonçalves

13/12 – Cinemateca

14h30 – Mostra Panorama – 1h17 / Livre

Outro Olhar – Doc / Brasil / 34' / Direito da Pessoa com

deficiência

Monocultura da Fé – Doc/ Brasil/23'/ População Indígena

Waapa – Doc / Brasil /20' / População Indígena

Mostra Panorama – 58' / Livre

Batuque Gaúcho – Doc / Brasil / 26' / Diversidade Religiosa

As Sementes – Doc / Brasil /32' / Meio ambiente

17h – Mostra Panorama – 1h47 / Livre O Começo da Vida – Doc / Brasil /1h47'/ Direito da Criança

19h – Mostra Homenagem – 1h58 /16

Lúcio Flávio – O Passageiro da Agonia De Héctor Babenco em Homenagem a Milton Gonçalves

13/12 – Cine Guarani – Portão

14h30 – Mostra Temática – 1h10 / Livre

Heróis

Mostra Temática – 52' / Livre

Histórias da Fome no Brasil

17h – Mostra Panorama – 1h05 / Livre Uma Bala – Brasil /2'/ Defesa aos Defensores dos Direitos Humanos

Nomes Que Importam – Doc / Brasil /15'/ População LGBT

Repense o Elogio – Doc / Brasil / 48' / Questão de Gênero

Mostra Panorama – 43' / Livre

A Rua é NOIZ – Doc / Brasil / 14' / Cultura, Educação

Direitos Humanos

Enrolado na Raiz – Doc / Brasil/23' / População Negra

19h – Mostra Temática – 1h40 / 14 anos

Café com Canela – (Sessão com audiodescrição)

14/12 – Cine Guarani – Portão

14h30 – Mostra Panorama – 1h35 /14 anos

À Espera – Doc / Moçambique / 22' / Direito Criança

Adolescente e Questão de Gênero

Chega de Fiu Fiu – Doc / Brasil / 1h13' / Questão de Gênero

17h – Mostra Temática – 1h12' / Livre

Eduardo Galeano Vagamundo

19h – Mostra Homenagem – 1h50 / 18

14/12 – Cinemateca

14h15 – Mostra Temática – 1h40 / 14 anos Café com Canela

(Sessão com audiodescrição)

16h15 – Mostra Homenagem – 2h14'/14

Eles não Usam Black Tie De Leon Hirszman

Homenagem a Milton Gonçalves

15/12 – Cinemateca

14h30 – Mostra Panorama – 1h05' / Livre Uma Bala

Brasil/2' / Defesa dos Defensores dos Direitos Humanos

Nomes Que Importam – Doc /Brasil/15'/ População LGBT

Repense o Elogio – Doc / Brasil / 48' / Questão de Gênero

Mostra Panorama – 43' / Livre

A Rua é NOIZ – Doc / Brasil / 14' / Cultura, Educação

Direitos Humanos

Enrolado na Raiz – Doc / Brasil/23' / População Negra

15/12 – Cine Guarani – Portão

14h30 – Mostra Panorama – 1h37 / 14 anos

Menina de Barro – Doc / Brasil / 19' / Bullyng

15/12 – Sesc Paço da Liberdade

Mostra Panorama – 20' / Livre

Nós – Doc / Brasil/6' / Imigrantes

Do Outro Lado – Ficção / Brasil / 14'/ População LGBT

Universal dos Direitos Humanos

16/12 – Cinemateca

14h30 – Mostra Panorama – 1h30 /12

Sociedade Etiquetada – Ficção / Brasil /5' / Direitos Humanos

Tente Entender o Que Eu Tento Dizer – Doc / Brasil / 1h25' / Direito à Saúde

17h – Mostra Panorama – 1h35 /14 anos À Espera – Doc / Moçambique / 22' / Direito Criança

Adolescente e Questão de Gênero

Chega de Fiu Fiu – Doc / Brasil /1h13' / Questão de Gênero

19h – Mostra Homenagem – 1h50 / 18

Rainha Diaba – De Antonio Carlos da Fontoura

Homenagem a Milton Gonçalves

16/12 – Cine Guarani – Portão

14h30 – Mostra Panorama – 1h49 / Livre Era um Garoto e Como Eu Amava os

Beatles e os Rolling Stones – Doc / Brasil /25'/ Direito da Pessoa com deficiência

Nunca Me Sonharam – Doc / Brasil / 1h24' / Direito à Educação

17h – Mostra Temática – 1h14 / 12 anos

Henfil

19h – Mostra Homenagem – 2h26 / 16 anos

Carandirú – De Héctor Babenco – Homenagem a

Milton Gonçalves

Rainha Diaba – De Antonio Carlos da Fontoura Homenagem a Milton Gonçalves

Serviço:

Mostra de Cinema e Direitos Humanos

Data: 11/12 a 16/12

Local: na programação

Horário(s): na programação

Ingresso: gratuito

Classificação: na descrição

Maiores informações:

http://mostracinemaedireitoshumanos.sdh.gov.br/

https://www.Facebook.com/mcdhcwb/