CinePaterna realiza sessão especial do filme 'Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo'

Redação Bem Paraná com assessoria

Devido ao mês dos pais, no próximo dia 18 de agosto, o CineMaterna também será CinePaterna no Cineplus do Shopping Jardim das Américas. Com exibição às 11h, o filme escolhido por enquete é Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo. O evento tem apoio da Natura.

Os dez primeiros papais ou mamães com bebês pequenos (de até um ano e meio) que chegarem ao local da sessão ganharão o ingresso e também brindes da Natura. Outros pais e mães que também quiserem participar da sessão podem adquirir o ingresso na bilheteria do cinema.

O ambiente é preparado especialmente para pais, mamães e bebês e se torna uma ótima chance de sair da rotina nesse primeiro ano de cuidados. O som do filme é mais baixo, o ar condicionado é suave e há uma leve iluminação; além de um tapete emborrachado na frente da sala de exibição para os nenéns que já andam ou engatinham. Trocadores também são colocados dentro do cinema, equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos – que podem ser usados gratuitamente. – e, na entrada, há um 'estacionamento' improvisado de carrinhos de bebês. Mães voluntárias recepcionam o público e estão prontas para ajudar em caso de necessidade. E para usufruir toda essa comodidade, não é preciso reservar lugares.

A iniciativa do CineMaterna tem vários pontos de convergência com a proposta do Shopping Jardim das Américas. “Somos um espaço para as famílias, que reúne entretenimento, compras e serviços, proporcionando todo o conforto que a família precisa para sair de casa com os bebês. Vale lembrar que temos um Espaço Família ideal para amamentação e troca das crianças que fica no mesmo piso dos cinemas. Sem dúvida, este projeto está sendo uma atração a mais para nossos clientes”, conta Daniella Soni, gerente de Marketing do Shopping Jardim das Américas.

Em todo o país, o CineMaterna promove sessões mensais em 105 cinemas de 17 estados. Mais de 440 mil pessoas já foram às mais de seis mil sessões realizadas desde 2008. Para atender à demanda em todo o país, a equipe da ONG CineMaterna conta com 388 colaboradoras, entre administrativas e mães voluntárias que atuam nos cinemas recepcionando o público e prontas para ajudar em caso de necessidade.

Para conhecer a iniciativa, conferir as sessões e se cadastrar para a escolha dos filmes das próximas sessões, basta acessar: www.cinematerna.org.br.



Sobre o filme

Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo

Ao descobrir que está grávida, Sophie (Amanda Seyfried) busca inspiração para a maternidade lembrando do passado da mãe. Nos anos 70 a jovem Donna (Lily James) viveu muitas aventuras com seu grupo musical "Donna & The Dynamo", parceria com as amigas Tanya (Jessica Keenan Wynn) e Rosie (Alexa Davies). Porém, mais do que isso, ela se apaixonou e viveu relacionamentos intensos com três homens bem diferentes: Harry (Hugh Skinner), Sam (Jeremy Irvine) e Bill (Josh Dylan).



Gênero: Comédia, Musical

Classificação: 10 anos

Elenco: Amanda Seyfried, Meryl Streep, Lily James

Duração: 114 min



Serviço:

Sessão CinePaterna

Data: 18 de agosto, sábado

Horário: 11h

Local: Cineplus do Shopping Jardim das Américas

End: Av. Nossa Sra. de Lourdes, 63 - Jardim das Américas, Curitiba