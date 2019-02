Cintos mais largos e com fivela estão em alta neste verão e dão toque moderno ao visual

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um cinto e muitas possibilidades. É assim que a moda enxerga o acessório, que está de volta às passarelas e ao guarda-roupa das mulheres. O modelo da vez é mais largo e tem fivela grande.

Uma boa dica de combinação, como ensina a consultora de moda e blogueira, Lilian Paiva, é usá-lo com vestidos de tecidos leves e mais largos. "Ao colocar o cinto mais pesado, você quebra a ideia do vestido romântico e consegue modernizar o 'look'", ensina. Ela lembra que o acessório também marca a cintura, o que valoriza o corpo feminino.

Para as mais discretas, o acessório pode ser usado em produções mais simples, com calça de alfaiataria ou jeans. "Eu gosto de ter um cinto bacana, porque ele consegue mudar completamente a roupa e pode ser usado de várias formas", afirma Lilian.

O estilista Arlindo Grund, apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT), lembra que os cintos femininos apareceram com destaque nos desfiles mais recentes das grifes Chanel, Versace e Dior. "Desde o final de 2018, eles voltaram realmente com tudo. Também vimos muitas produções com cinto na São Paulo Fashion Week do ano passado."

Além dos modelos mais largos, que estão no auge, Grund afirma que outras versões do acessório são tendência, como os cintos fininhos e que lembram cadarços. "Eles foram muito usados nos anos 1990 em produções com cara de 'street wear'."

A dica é usá-lo sobre vestidos largos e amarrados na lateral. "Dá um aspecto boho [mistura de estilo romântico e hippie)." O estilista afirma que tudo na moda é permitido, mas é preciso ter cuidado para não ser uma vítima fashion e usar um acessório só porque é tendência.

"Os cintos muito largos, por exemplo, dão a impressão de encurtar o visual e aumentar o quadril. Por isso, se a mulher não se sente confortável nem quer esse efeito é melhor evitá-los." Outra sugestão é usar o acessório da mesma cor da calça ou da blusa. "Eu também prefiro fivelas que sejam do mesmo tom ou estampa do cinto", complementa.

Quando as temperaturas começaram a cair, os especialistas indicam que o cinto pode ser usado por cima de blazers, garantindo um visual diferente e feminino.