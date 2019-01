Circo, pipoca e alegria marcam o lançamento do Verão Curitiba 2019

SMCS

A alegria do circo marcou o lançamento do programa Verão Curitiba 2019, na tarde desta sexta-feira (11), no Parque Náutico, no Boqueirão. Artistas do Circo Rhoney fizeram várias performances para cerca de 400 crianças atendidas pela Fundação de Ação Social (FAS). Para acompanhar o espetáculo, foi servida pipoca para os pequenos.

As atividades recreativas e de lazer do Verão Curitiba vão até 24 de fevereiro, sempre aos sábados e domingos, das 13h às 19h, e, além do Parque Náutico, ocorrerão também no Barigui, Passaúna e Lago Azul.

O lançamento do programa também marcou a inauguração da Praça do Circo no Parque Náutico. “Nós estamos comemorando três coisas aqui hoje: este espaço permanente para os circos, a revitalização do Parque Náutico, com requalificação do asfalto e melhoria na iluminação e o lançamento do Verão Curitiba, que vai proporcionar prática esportiva, recreação para as crianças e esporte náutico”, disse o vice-prefeito Eduardo Pimentel, que comandou o lançamento do programa representando o prefeito Rafael Greca, que se recupera de uma cirurgia.

Melhorias

Recentemente, a Prefeitura recuperou o pavimento dos acessos do parque pela Avenida Marechal Floriano e por baixo do viaduto da Marechal. Além disso, foi restaurado o pavimento da pista de caminhada do parque e foram feitas melhorias na iluminação da área de estacionamento e no restante do parque.

Na entrada do parque foi construída a Praça do Circo para receber espetáculos circenses da Fundação Cultural de Curitiba. O Mirante do Iguaçu (Torre de Cronometragem) também foi reformado. Foram feitos reparos também no telhado do abrigo dos barcos, substituição de tábuas e troncos da passarela, sistema de iluminação e troca das chapas metálicas do assoalho.

Verão Curitiba 2019

A coordenação do Verão Curitiba é da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), mas as ações envolvem outras áreas da Prefeitura, como o Meio Ambiente, que fará ações de educação ambiental e de proteção animal nos eventos.

Para o secretário de Esportes, Lazer e Juventude (SMELJ), Emílio Trautwein este programa é exemplo bem-sucedido da Prefeitura de ocupar espaço dos parques com atividades de recreação. “O prefeito teve esta ideia do circo nos parques. Isso mostra que Curitiba está sempre além do tempo. O Verão Curitiba vai ofertar atividades gratuitas nos finais de semana até o dia 24 de fevereiro para a diversão das crianças”, disse o secretário.

Durante as ações nos fins de semana nos parques, os profissionais da Saúde vão dar orientações em relação à dengue, leptospirose, febre amarela e raiva. Nos parques Passaúna, Náutico e Lago Azul será apresentado, ainda, o programa Escute o Seu Coração, com dicas sobre atividade física, alimentação saudável, controle do tabagismo. No Lago Azul também será tratado o assunto planejamento familiar.

Saúde Bucal é tema também das ações educativas no Passaúna e Lago Azul. No Parque Náutico, haverá, ainda, orientações sobre cuidados com temperaturas altas e a exposição solar.

A Secretaria Municipal da Educação está com uma programação especial de férias nos Faróis do Saber de praças, e a Fundação Cultural de Curitiba vai participar do Verão Curitiba com atividades circenses e culturais.

Para garantir a segurança do público, a Secretaria da Defesa Social e Trânsito vai reforçar o efetivo da Guarda Municipal nos parques.

Atividades do Verão Curitiba

Nos fins de semana, até o dia 24 de fevereiro, serão feitas as seguintes atividades nos quatro parques:

- Apresentações circenses no Parque Barigui e Parque Náutico do Iguaçu, por meio do programa Praça do Circo.

- Oficinas e apresentações artísticas, culturais e musicais com alunos e professores da 36ª Oficina de Música de Curitiba.

- Atividades esportivas, com empréstimo de materiais para a prática de vôlei de praia, futebol de areia, badminton, além da realização de torneios e minicampeonatos de diversas modalidades esportivas.

- Jogos e atividades recreativas, jogos de tabuleiro e empréstimo de materiais para a prática de frescobol, perna de pau e esqui de grama, além de algumas brincadeiras com água para refrescar.

- Atividades do projeto Jogos do Piá, com a realização de oficinas e empréstimo de materiais para a prática de pingue-pongue, betes e rolimã.

- Ações educativas com orientações para a prática de atividade física, segurança alimentar e nutricional, preservação ambiental, cuidados com animais, informações turísticas e dicas de saúde para a melhoria da qualidade de vida, além de pontos para descarte de lixo eletrônico.

Locais

Parque Barigui – Av. Cândido Hartmann – Santo Inácio (ao lado do Museu do Automóvel)

Parque Náutico – Av. Marechal Floriano Peixoto – Boqueirão

Parque Passaúna - R. Ângelo Marqueto, 2528 - Augusta (prainha do lago próxima ao mirante)

Parque Lago Azul - R. Colomba Marlin, 476 – Augusta