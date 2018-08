Circuito cultural traz a Curitiba experiências do universo árabe

Redação Bem Paraná com assessoria

Durante os dois primeiros fins de semana de agosto, o Memorial de Curitiba recebe o Circuito Cultural Árabe, um evento com palestras, oficinas e uma imersão na arte, gastronomia e música árabe. A programação é gratuita e acontece nos dias 4, 5, 11 e 12 de agosto.

Atualmente, 25 países e cerca de 280 milhões de pessoas têm o árabe como idioma materno – é a quinta língua mais falada do mundo. No Brasil a comunidade árabe chega a 16 milhões de imigrantes.

Com o objetivo de celebrar tradições e combater preconceitos e estereótipos, o Circuito Cultural Árabe traz em sua programação seis palestras sobre a cultura deste povo, três espetáculos de danças folclóricas, sete apresentações de músicas e instrumentos típicos do Oriente Médio e oficina de caligrafia árabe. Haverá também mostra de obras literárias voltadas à cultura árabe, exibição de indumentária e acessórios que compõem a vestimenta típica e exposição de curiosidades sobre suas tradições e costumes.

Na oficina “Caligrafia e Cultura Árabe”, o convidado especial e responsável pela ação será o artista Moafak Mohamed Dib Helaihel, que nasceu no Líbano e desenvolve um significativo trabalho artístico com a caligrafia árabe no Brasil. Para essa atividade é necessário fazer inscrição prévia por e-mail.

Entre os palestrantes, estão o professor Gamal Oumairi, ex-diretor religioso da Sociedade Muçulmana do Paraná; Marcos Stier Calixto, professor e ex-gerente nacional de Missões com Etnias no Brasil; a professora Alessandra Vieira Amid, coordenadora do Festival Sul-Americano da Cultura Árabe em Curitiba e em outras cidades do Paraná; e Jamil Zugueib, professor e pesquisador do Departamento de Psicologia da UFPR.

A programação conta ainda com apresentações de danças árabes, com a participação de alunos e professores das três principais escolas de dança do ventre e folclore árabe de Curitiba: Cia Flor de Lótus, Cia Kadosh e Estúdio Hathor.

Circuito Cultural Ademilar

O Circuito Cultural Árabe é um dos projetos que integram o Circuito Cultural Ademilar, uma iniciativa que fomenta a cena artística da cidade e incentiva cerca de 20 projetos de música, arte, teatro e dança. O evento foi viabilizado via Lei do Mecenato Municipal pela Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, uma das maiores incentivadoras culturais locais.

Programação

Sábado, dia 4 de agosto

14h – Abertura para visitação aos expositores

14h30 – Apresentação Cultural na Praça Iguaçu – Cia Kadosh

15h30 – Palestra no Teatro Londrina com a professora Alessandra Amid – Tema: “A beleza e o encanto dos trajes árabes”

17h – Encerramento da visitação

Domingo, dia 5 de agosto

10h – Abertura para visitação aos expositores

10h – Apresentação cultural na Praça Iguaçu – Cia Flor de Lótus

11h – Palestra no Teatro Londrina com o professor Marcos Stier Calixto – Tema: “Acolhimento aos refugiados árabes na Grande Curitiba”

14h30 – Apresentação Cultural na Praça Iguaçu – Cia Flor de Lótus

15h10 – Palestra no Teatro Londrina com o professor Gamal Oumairi – Tema: “Hábitos e costumes na cultura árabe”

17h – Encerramento da visitação

Sábado, dia 11 de agosto

13h – Abertura para visitação aos expositores

13h30 – Oficina de caligrafia árabe com o professor Moafak Mohamed Dib Helaihel – inscrições: [email protected]

15h30 – Palestra no Teatro Londrina com a professora Alessandra Amid – Tema: “A beleza e o encanto dos trajes árabes”

17h – Encerramento da visitação

Domingo, dia 12 de agosto

10h – Abertura para visitação aos expositores

10h – Apresentação cultural na Praça Iguaçu – Estúdio Hathor

11h – Palestra no Teatro Londrina com o professor Marcos Stier Calixto – Tema: “Acolhimento aos refugiados árabes na Grande Curitiba”

14h30 – Apresentação cultural na Praça Iguaçu – Estúdio Hathor

15h10 – Palestra no Teatro Londrina com o professor Gamal Oumairi – Tema: “Hábitos e costumes na cultura árabe”

17h – Encerramento da visitação



Serviço

Circuito Cultural Árabe

Data: 4, 5, 11 e 12 de agosto

Local: Memorial de Curitiba – Largo da Ordem

Entrada gratuita