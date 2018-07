Cirurgia pode resolver casos complexos de epilepsia

Catarina De Marchi Assunção

O Hospital Angelina Caron é um hospital que realiza cirurgias cerebrais para epilepsia, com a sua maioria de pacientes advinda do Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se de um procedimento reservado para casos de epilepsia de difícil controle. Geralmente são pessoas que já passaram por diversas tentativas de tratamento com medicações, porém continuam tendo crises convulsivas. Nestes casos, a cirurgia tem potencial de melhorar a qualidade de vida, podendo reduzir a quantidade de medicação utilizada e diminuir a ocorrência de crises convulsivas.

Trata-se de um procedimento que, mesmo com tantos benefícios, possui riscos, e, portanto, deve ser indicado após extensa avaliação e acompanhamento por equipe especializada. No Hospital Angelina Caron, a equipe de Neurologia e Neurocirurgia discute de forma dinâmica cada caso, envolvendo avaliação por neurologista, neurofisiologista, radiologista, neurocirurgião e neuropsicólogo.

Pacientes candidatos ao procedimento cirúrgico são submetidos a exames de imagem e a monitorização por vídeoeletroencefalograma, de forma a identificar o potencial “gatilho” no cérebro para as crises convulsivas. São normalmente mais beneficiados pela cirurgia aqueles que possuem “gatilhos” estruturais identificáveis no cérebro, seja um tumor benigno, malformação de vasos, ou calcificações, por exemplo. Nestes casos, o gatilho é removido durante a cirurgia.

Como forma de constantemente aprimorar as técnicas e atualizar os tratamentos disponíveis, a equipe participa de congressos e cursos. Em 2017, a equipe foi até Washington, DC nos Estados Unidos, para apresentar os resultados de um estudo conduzido no Hospital. Levantou-se o perfil dos pacientes submetidos a esse tipo de cirurgia no Hospital Angelina Caron, e a informação foi utilizada para melhor compreender nossos resultados em relação ao restante do mundo, com a apresentação realizada no Congresso Internacional de Epilepsia.

Com a apresentação do estudo e a discussão dos nossos resultados com médicos especialistas de todo o mundo, reforçou-se a robustez do procedimento que é realizado no Hospital Angelina Caron.

Catarina De Marchi Assunção é neurologista no Hospital Angelina Caron