Cittadini assina contrato de três anos com o Athletico

Silvio Rauth Filho

O volante Léo Cittadini, 24 anos, assinou contrato com o Athletico Paranaense nessa segunda-feira (dia 14). O vínculo é válido por três anos, ou seja, vai até dezembro de 2021.

O jogador começou a carreira no Guarani (2009 a 2011) e acertou com o Santos em 2012. Ele também passou pela Ponte Preta por empréstimo em 2014. O vínculo dele com o Santos acabou em dezembro de 2018 e estava livre no mercado.

Léo Cittadini é o quinto reforço confirmado do Athletico em 2019. Antes vieram o zagueiro Robson Bambu e o volante Dudu, ambos do Santos, o centroavante Marco Ruben, do Rosario Central, e o técnico Rafael Guanaes, que vai comandar o time de aspirantes.

REFORÇOS

O clube espera anunciar mais reforços nas próximas semanas. Para a posição de meia ofensivo cetralizado, que era de Raphael Veiga em 2018, o clube tenta Tomas Andrade, que pertence ao River Plate e estava no Atlético-MG no ano passado. Já Marquinhos Gabriel (ex-Corinthians) é uma opção para atuar pelos lados do campo – como Marcinho e Nikão, por exemplo. O atacante Kelvin (ex-Vasco) é outro nome cogitado para essa posição pelo lado do campo.

VOLANTES

Além de Léo Cittadini, o técnico Tiago Nunes conta com Bruno Guimarães outros quatro volantes: Lucho González, Camacho, Rossetto e Wellington.

CALENDÁRIO

O time principal do Athletico Paranaense só joga por uma partida oficial em 5 de março, contra o Tolima, pela Copa Libertadores. A equipe de aspirantes estreia no sábado, contra o Cascavel CR, pelo Campeonato Paranaense.

O ATHLETICO PARA 2019

CONTRATAÇÕES CONFIRMADAS

Marco Ruben (A, Rosario-ARG)

Robson Bambu (Z, Santos)

Dudu (V, Santos)

Léo Cittadini (V, Santos)

Rafael Guanaes (T, Votuporanguense-SP)

PODEM VIR

Marquinhos Gabriel (M, Corinthians)

Tomas Andrade (M, Atlético-MG)

Erick (V, Operário-PR)

Sebastián Méndez (V, Independiente-EQU)

Kelvin (A, Vasco)

Gabriel Poveda (A, Guarani)

SAÍRAM

Pablo (A, São Paulo)

Guilherme (M, Bahia, emprestado pelo Corinthians)

Raphael Veiga (M, Palmeiras, fim do empréstimo)

Felipe Alves (G, Fortaleza)

Diego Ferreira (LD, Fortaleza)

Marcinho (A, São Bernardo, fim do empréstimo)

Wanderson (Z, Shimizu S-Pulse-JAP)

PODEM SAIR

Léo Pereira (Z, Flamengo)

Bruno Guimarães (V, Roma-ITA, Lille-FRA e Juventus-ITA)

Renan Lodi (LE, Juventus-ITA)

Paulo André (Z, aposentadoria)

Cleberson (Z, Sport)

VOLTAM AO CLUBE

Léo (G, Atlético-GO, fim de empréstimo)

Warleson (G, Sampaio Correa, fim de empréstimo)

Nicolas (LE, Ponte Preta, fim de empréstimo)

Matheus Anjos (M, Guarani, fim de empréstimo)

João Pedro (M, Botafogo, fim de empréstimo)

Felipe Gedoz (M, Goiás, fim de empréstimo)

Douglas Coutinho (A, Fortaleza, fim de empréstimo)

Juninho (A, Figueirense, fim de empréstimo)

Caio (G, Louletano-POR, fim de empréstimo)