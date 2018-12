City vira sobre Hoffenheim e garante liderança de grupo na Liga dos Campeões

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City saiu atrás no Etihad Stadium, mas venceu o Hoffenheim por 2 a 1, de virada, e garantiu a liderança do Grupo F da Liga dos Campeões. Sané, em cobrança de falta e contra-ataque, fez os dois bonitos gols do time inglês; Kramaric, de pênalti, marcou para os alemães.

A equipe de Pep Guardiola já estava classificada para as oitavas de final antes mesmo desta rodada, que foi a última da fase de grupos da competição. Com esta vitória, chegou a 13 pontos e confirmou seu lugar na ponta.

São cinco pontos a mais que o Lyon, segundo colocado. O time francês avançou para a próxima fase nesta quarta (12), graças ao empate por 1 a 1 com o Shakhtar Donetsk em jogo realizado no mesmo horário e sob muita neve.

A equipe ucraniana ficou na terceira posição, com seis pontos, e disputará uma vaga na Liga Europa. Ao Hoffenheim, com três pontos, restou a lanterna.

A Juventus entrou em campo, nesta quarta-feira (12), já classificada às oitavas de final da Liga dos Campeões, mas ainda brigava pela liderança do grupo H. Na Suíça, o já eliminado Young Boys venceu por 2 a 1, com dois gols de Hoarau, enquanto Dybala descontou. Mesmo assim, a Juve ficou com a ponta da chave.

A equipe italiana terminou com 12 pontos, na liderança do grupo H, enquanto o Manchester United podia ter tomado a ponta, mas foi derrotado contra o também já eliminado Valencia e acabou em segundo, com 10 pontos. Os espanhóis ficaram com oito, na terceira posição, contra quatro do lanterna Young Boys.

Classificados, Juventus e Manchester United esperam o sorteio da Uefa para conhecerem os adversários nas oitavas de final da Champions.

Em outro grupo finalizado nesta quarta-feira, o Bayern de Munique cedeu o empate ao Schake no fim da partida. Mesmo com o resultado de 3 a 3, o time alemão se manteve na ponta do Grupo A, com 14 pontos, dois à frente do Ajax.

Em outra partida da chave, o Benfica derrotou o AEK por 3 a 0 e terminou em terceiro lugar, posíção que vale vaga na Liga Europa do próximo ano.