CJ Ramone revisita canções da carreira-solo e dos Ramones em show no Jokers

Depois de Roger Waters, Judas Priest, Alice In Chains, Noel Gallagher e outras atrações internacionais, mais um nome promete agitar a cena cultural de Curitiba nos próximos dias: CJ Ramone. O ex-baixista dos Ramones vai revisitar canções, tanto do repertório da clássica banda, quanto de sua carreira-solo, em show a ser realizado no próximo dia 13 de novembro, no Jokers Pub.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos tanto no Jokers, quanto nos sites Sympla e Ticket Brasil. O primeiro lote promocional custa R$70,00. Mais informações no link: http://www.jokers.com.br/agenda/cj-ramone-no-jokers-ex-baixista-dos-ramones-na-america-latina-C8098.html

O lendário músico deve fechar a agenda de nomes estrangeiros a se apresentarem na capital paranaense neste final de ano. Outros destaques confirmados para as próximas semanas são os shows do New Order, Pennywise e L7. Depois de um período de vacas magras, Curitiba volta a ser destaque no roteiro de espetáculos internacionais.

SERVIÇO

CJ Ramone - The Best of CJ Ramone and the greatest hits of Ramones

Local: Jokers Pub (Rua São Francisco, 164, Centro)

Quando: 13 de novembro (terça-feira)

Horário: A partir das 21h00

Quanto: R$70,00 (1º lote promocional)

Ingressos à venda: No próprio Jokers, ou nos sites Sympla: https://www.sympla.com.br/cj-ramone-no-jokers__378862 e Ticket Brasil: https://ticketbrasil.com.br/show/6506-cjramone-curitiba-pr/ingressos/