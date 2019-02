Classificado para a semi, Flamengo recebe a eliminada Cabofriense

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com sua vaga já garantida na semifinal da Taça Guanabara, o Flamengo recebe neste domingo (3), a partir das 17h, no Maracanã, a Cabofriense, que já está eliminada do torneio.

Líder do grupo C, o time rubro-negro tem dez pontos e não pode mais ser alcançado pelo terceiro colocado Boavista, com quatro a menos.

A segunda vaga do grupo na semifinal, no entanto, ainda está sendo disputada pelo vice-líder Bangu (7 pontos), pelo Boavista e pelo Resende (5).

A Cabofriense, ao ser derrotada pelo Bangu na última quinta-feira (31), permaneceu com quatro pontos e deu adeus à Taça Guanabara.

Para o Flamengo, portanto, o jogo vale mais para garantir a liderança do grupo -o primeiro lugar na chave dá a vantagem do empate e o mando de campo na semi, em que provavelmente enfrentará Vasco ou Fluminense.

No clube rubro-negro, no entanto, não se fala em preferência por este ou aquele adversário. “Quem quer ser campeão não pode ter preferência. Sabemos que vai ter uma equipe forte do outro lado”, disse Everton Ribeiro.

O mesmo discurso foi adotado por Rodrigo Caio. “Precisamos vencer para classificar em primeiro. Acredito que do outro lado são duas grandes equipes. Precisamos primeiramente pensar em nós, vencer. (...) Independentemente do time, que a gente possa estar preparado para fazer uma grande partida”, afirmou.

Com dois cartões amarelos, o meia Diego pode ser poupado, para evitar uma possível suspensão na semi. Com isso, o Flamengo deve entrar em campo com Diego Alves, Pará, Rodrigo Caio, Rhodolfo e Renê; Cuéllar, Arão, Everton Ribeiro, Arrascaeta (Diego) e Bruno Henrique; Uribe.

Estádio: Maracanã, no Rio

Horário: 17h

Juiz: Alexandre Vargas Tavares de Jesus