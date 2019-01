Claudia Leitte conforta participante que chorou após cantar Freddie Mercury

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dia foi de fortes emoções no estúdio do The Voice Kids. Na edição deste domingo (27), um dos participantes caiu no choro ao ter sua apresentação aprovada por Carlinhos Brown.

Adônis Tavares cantou "How Can I Go On", canção do álbum "Barcelona", que Freddie Mercury gravou ao lado da cantora de ópera Montserrat Caballé em 1988.

Enquanto o jovem de 12 anos apresentava a música, Brown e Claudia Leitte discutiam sobre virar ou não a cadeira para ele.

Nos últimos segundos da apresentação, o músico baiano apertou o botão que colocou o participante em seu time.

Ao ser questionado sobre a escolha da canção, disse: "Eu escolhi porque é uma poesia muito bonita em inglês... nossa, eu estou muito nervoso."

Foi então que Brown e Claudia comentaram sobre o nervosismo do garoto durante a apresentação, o que o fez cair no choro. Os jurados, então, foram abraçá-lo.

Claudia o confortou com dicas após ele dizer que ficou nervoso com a possibilidade de ninguém virar a cadeira para ele. A cantora perguntou o porquê disso. "Porque eu quero levar orgulho para a minha família."

"Antes de você nascer, você foi sonhado. Então você já traz orgulho, mais do que você imagina. Sua voz é poderosa", disse ela ao participante.