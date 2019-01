Cláudia Silvana é convidada e aceita permanecer no comando do Procon-PR

Da Redação Bem Paraná

O futuro secretário da Justiça, Família e Trabalho do Paraná, Ney Leprevost, publicou um vídeo nas redes sociais ao lado a diretora do Procon-PR, Cláudia Silvano. No vídeo, Leprevest, que assume a pasta em fevereiro, convidou Cláudia a permanecer no comendo do Procon. Cláudia aceitou o desafio, agradecendo o convite.

Segundo Leprevost, o trabalho de Cláudia à frente do Procon-PR é elogiado pelo governador Ratinho Jr, além de ser admirada pela sociedade. O “sim” de Claudia foi registrado em vídeo e postado nas redes sociais. No vídeo, Leprevost diz que está assumindo a secretaria e elogia Claudia. “Temos muita admiração pelo trabalho realizado pela Claudia Silvano no Procon. Estou convidando a Claudia para trabalhar conosco. Claudia, você topa”, pergunta ele. “Topo, estou muito feliz pelo convite”, respondeu ela.

Formada em Direito, Cláudia ficou conhecida por suas diversas aparições na televisão, quando aparecia promovendo a defesa do consumidor e usando suas roupas nem um pouco usuais. Claudia se tornou um fenômeno na internet pelo seu jeito descontraído, mas também pela força na defesa dos direitos do consumidor.