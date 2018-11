Claudia Silvano conta como foi virar celebridade curitibana e sobre a jornada em defesa do consumidor. Veja vídeo

Maitê Ritz, Barulho Curitiba

O Persona Curitiba é um projeto audiovisual do Barulho Curitiba que visa contar as histórias de pessoas notáveis na cidade de Curitiba. Desde jovens que movimentam a política e a cena cultural até celebridades cotidianas. Nesses breves documentários, eles irão contar suas histórias, origens, trabalhos e aspirações. E é dessa forma que procuramos incentivar e notar os papéis da população ativa, mostrando a sua importância dentro da cidade e da história.

A PERSONALIDADE: CLAUDIA SILVANO

A personalidade de hoje é o ícone Claudia Silvano. Formada em Direito e Diretora do PROCON-PR, ela ficou conhecida por suas diversas aparições na televisão, quando aparecia promovendo a defesa do consumidor e usando suas roupas nem um pouco usuais. Claudia se tornou um fenômeno na internet após uma internauta a chamar de desleixada e dizer que sua roupa parecia um pijama. Depois desse episódio, seus looks bombaram na net, fazendo com que ela se tornasse uma celebridade curitibana.

No episódio de hoje do #PERSONACWB ela conta pra gente sobre como foi virar uma espécie de celebridade curitibana, de como aprendeu a costurar e um pouco da sua jornada defendendo o consumidor. Vem ver vídeo no BARULHO CURITIBA