Claudinei é confirmado pelo Paraná e espera retribuir apoio do clube em 2015

Silvio Rauth Filho

O técnico Claudinei Oliveira, 48 anos, foi confirmado nessa quarta-feira (dia 15) como novo técnico do Paraná Clube. Ele chega para substituir Rogério Micale, que deixou o clube na terça-feira (14). Claudinei estava no Sport até domingo, quando pediu demissão. Ele comandou o Tricolor da Vila Capanema em 2014 e em 2016.

Agora, Claudinei afirmou que espera pagar uma espécie de “dívida” que tem o clube. “No final de 2015, estava há algum tempo fora do mercado e o clube me abriu as portas. Agora, espero retribuir da melhor forma e lutar muito para que consigamos os objetivos. Temos muitos jogos pela frente e é preciso, acima de tudo, acreditar no nosso potencial”, declarou o treinador, para o site oficial do clube. “É sinal de que algum legado positivo eu deixei. Estou feliz com o convite, sabendo que temos uma árdua missão pela frente. Mas, sei também que os objetivos só serão alcançados com a união de todos, jogadores, comissão técnica, diretoria e torcida”, comentou.

Para o técnico, o foco principal agora é recuperar a confiança dos jogadores. “Vi alguns jogos do Paraná. O perfil de cada jogador você só vai conhecer no dia a dia. Precisamos, o quanto antes, recuperar a confiança desses atletas, pois sei que não é fácil ficar tanto tempo na parte de baixo da tabela”, destacou.

Luciano Gusso, que já comandou o Paraná, será o auxiliar-técnico de Claudinei. Os dois estavam juntos no comando do Sport em 2018.

O diretor de futebol do Paraná, Rodrigo Pastana, explicou que Claudinei foi escolhido pelo seu perfil profissional e pelo modelo de jogo que vem adotando, não apenas pelo histórico com o clube paranaense. “O Claudinei Oliveira é um cara que tem o perfil que desejamos, que conhece a Série A. Passou pela mesma dificuldade pelo Avaí no ano passado, conhece o clube e as pessoas que trabalham aqui”, disse. “Ele vinha utilizando modelo de jogo interessante no Sport”, destacou.

O gerente de futebol, o ex-goleiro Marcos, também elogiou Claudinei. “É um treinador paizão, trabalhador, que deixa o ambiente muito bom. Tínhamos que tentar algo novo. O trabalho do Micale já era bom, mas os resultados não estavam aparecendo. Esperamos que, com o Claudinei, os resultados possam aparecer”, comentou Marcos.

CLAUDINEI OLIVEIRA

Nome: Claudinei dos Santos Oliveira

Idade: 48 anos (29/09/1969, Santos-SP)

Função: técnico

Clubes: Santos-SP, Goiás-GO, Paraná Clube, Atlético-PR, Vitória-BA, Paraná Clube, Avaí-SC, Sport-PE e Paraná Clube

OS ÚLTIMOS TRABALHOS DE CLAUDINEI

Paraná 2014

22 jogos

42% de aproveitamento

7 vitórias, 7 empates e 8 derrotas

Atlético 2014/2015

24 jogos

43% de aproveitamento

9 vitórias, 4 empates e 11 derrotas

Vitória 2015

11 jogos

51% de aproveitamento

4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas

Paraná 2016

27 jogos

54% de aproveitamento

12 vitórias, 8 empates e 7 derrotas

Avaí 2016/2017

102 jogos

52% de aproveitamento

44 vitórias, 29 empates e 29 derrotas

Sport 2018

16 jogos

39% de aproveitamento

5 vitórias, 4 empates e 7 derrotas