Ainda sem vencer no Paraná Clube, Claudinei Oliveira entra na lista da Ponte Preta

Silvio Rauth Filho

O técnico Claudinei Oliveira entrou na lista de possíveis contratações da Ponte Preta. O clube de Campinas procura um treinador para comandar a equipe na reta final da Série B. O nome de Gilson Kleina, sem equipe no momento, está no topo da lista no momento. Antes, a diretoria tentou Mazola Junior e Jorginho (ex-Vasco e seleção brasileira), mas recebeu respostas negativas dos dois profissionais.

Caso a negociação com Kleina não dê certo, Claudinei passa a ser o nome favorito da Ponte Preta.

Claudinei assumiu o Paraná em 14 de agosto e não venceu até agora. Foram seis empates e duas derrotas desde então.

A Ponte Preta demitiu o técnico Marcelo Chamusca há dois dois. Ele durou apenas 25 dias no cargo. A equipe está empatada com o Coritiba na talela da Série B, em 11º lugar.