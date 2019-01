Cleo diz que engordou 10 kg e que ama bumbum grande

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Eu sou o que eu quiser quando eu bem entender", afirma Cleo Pires, 36, ao publicar uma foto sua em que mostra como seu bumbum aumentou depois de engordar dez quilos.

"Com a bunda ralada de tanto fazer pose no chão da bica na fazenda, venho aqui apresentar meus dez quilos a mais. De costas porque eu tô amando minha bunda grande, também porque bunda dá like e porque minha bunda de fora é uma estética e não um atestado de caráter", disse a atriz, que se despede da personagem Betina, de "O Tempo Não Para" (Globo), na próxima segunda (28).

A atriz e cantora sempre usa suas redes sociais para se expressar e expor seu corpo. Como ela mesmo diz: "Dane-se o sexy sem ser vulgar. Eu sou o que eu quiser quando eu bem entender".

Em recente entrevista a Matheus Mazzafera para o Video Show, Cleo confessou que quer construir uma grande família: "Quero ter cinco filhos".

Ela também afirmou que pretende adotar os filhos, inicialmente, e que quer congelar seus óvulos. "Já estou começando a ver isso." Cleo também comentou que perdeu a virgindade aos 14 anos, em um Fazenda. "Era super apaixonada por ele. Já estava namorando há uns sete meses. Foi lindo, foi incrível."

Na entrevista, a filha de Gloria Pires disse ainda que atualmente se encontra em uma fase "recatada", sexualmente. Por fim, questionada sobre quem beijaria entre Chay Suede, Lucas Lucco e Felipe Titto, a cantora respondeu que ficaria com todos.