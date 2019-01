Cleo publica foto de topless e afirma que mesmo torrando na areia não deixa de sensualizar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na reta final para se despedir de seu personagem em "O Tempo Não Para" (Globo), Cleo, 36, aproveitou para publicar mais uma foto sensual em sua rede social. No final do ano, a atriz e cantora fez uma retrospectiva com as três imagens mais curtidas por seus seguidores no Instagram.

"A gente esqueceu o protetor? Esqueceu. A gente tá torrada na foto? Tá. É perigoso isso? É bastante. Mas mesmo assim a gente deixa de sensualizar? Não", disse Cleo em seu perfil.

A imagem gerou centenas de comentários, a maioria elogiosos para a atriz. "Protetor pra q ? Preciso de colírio para os meus olhos", disse um internauta. "Cleo vc é uma princesa um luxooo muito talentosa autêntica sou seu super fã parabéns" comentou outro seguidor.

Em recente entrevista a Matheus Mazzafera para o Video Show, Cleo confessou que quer construir uma grande família: "Quero ter cinco filhos".

Ela também afirmou que pretende adotar os filhos, inicialmente, e que quer congelar seus óvulos. "Já estou começando a ver isso." Cleo também comentou que perdeu a virgindade aos 14 anos, em um Fazenda. "Era super apaixonada por ele. Já estava namorando há uns sete meses. Foi lindo, foi incrível".

Na entrevista, a filha de Gloria Pires disse ainda que atualmente se encontra em uma fase "recatada", sexualmente. Por fim, questionada sobre quem beijaria entre Chay Suede, Lucas Lucco e Felipe Titto, a cantora respondeu que ficaria com todos.