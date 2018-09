Clientes de banco relatam internet instável

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Clientes do Banco Bradesco relataram instabilidade e dificuldade para acessar os serviços de internet da instituição por mais de 12 horas nesta segunda-feira (10).

As primeiras reclamações nas redes sociais foram registradas pela manhã e perduraram até depois das 23 horas.

Pelo Twitter, muitas pessoas informavam que não conseguiam realizar transferências bancárias pelo sistema nem pagar as contas com vencimento nesta segunda, quinto dia útil do mês.

"Entendo que segunda-feira é difícil, mas tenho contas que vencem hoje e o aplicativo não funciona, assim como o site. Vocês podem me ajudar, por favor? Não posso pagar juros", disse uma cliente.

"Agendei ontem as contas que venciam hoje no Bradesco e agora vou tentar ver se foram compensadas. Cadê o aplicativo no celular? Cadê o internet banking? Nada. Fiz minha parte para pagar minhas contas antes do vencimento. O banco vai fazer a parte dele também?", reclamou outro usuário.

No microblog, a página oficial do Bradesco informou que o banco estava com uma "intermitência no sistema". Segundo a instituição, áreas responsáveis estavam cuidando do caso.

Por volta da meia-noite, no entanto, o sistema ainda apresentava instabilidade.

Nos últimos dias, profissionais da área de redes relataram instabilidade no PTT-SP (Ponto de Troca de Tráfego de São Paulo), que teriam causado problemas nas conexões de internet em diversos pontos no Brasil.

A reportagem procurou o IX.br, projeto do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGIbr) que cria a infraestrutura necessária para a interconexão direta entre as redes que compõem a internet. Por meio de assessoria de imprensa, o CGI disse que só poderá ajudar a esclarecer a instabilidade nesta terça-feira (11).