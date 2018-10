Clima muda de novo e temporais voltam a ameaçar o Paraná

Da Redação Bem Paraná

Depois de uma segunda-feira (22) com sol em todas as regiões, inclusive em Curitiba, o tempo muda novamente. Nesta terça-feira (23), o avanço de uma frente fria pode provocar chuva no Estado, sem descartar eventos mais severos em algumas regiões. No Oeste do Estado, a chuva deve chegar ainda pela manhã, com grande volume e descargas atmosféricas ao longo também da tarde.

No Norte do Estado temporais podem ocorrer na parte da tarde e seguir pela noite. Chuvas volumosas também podem atingir o Noroeste e o Norte Pioneiro. Apenas parte do Noroeste, na divisa com São Paulo deve ficar com céu encoberto mas sem chuva significativa.

Na Grande Curitiba o dia começa com muitas nuvens, mas a partir do início da tarde pode chover forte. A previsão é de que a frente atue sobre o Paraná pelos próximos dias, com queda de temperatura amanhã. O tempo instável deve seguir durante a semana e se estender também durante o fim de semana.