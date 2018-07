Clínica recebe projeto para crianças carentes neste sábado

Redação Bem Paraná, com assessoria

Neste sábado, dia 07 de julho, a Clínica Schaefer vai receber o projeto Projeto Criança e Adolescente Protegidos, idealizado pela 2ª vice-presidente do TJ-PR, Lídia Maejima, e desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Paraná em parceria com o Governo do Estado do Paraná para atender diversas crianças carentes da região do Cidade Industrial de Curitiba - CIC:



"Serão 60 crianças carentes de escolas municipais que receberão atendimento gratuito com posterior doação de óculos. A ação terá a participação de um grupo de óticas e laboratórios de lentes que farão a doação de todo o material" explica o secretário Geral da Associação Paranaense de Oftalmologia, Arthur Schaefer, que destacou ainda que cerca de 20% dessa população estudantil deveria usar correções óticas e não

o fazem por falta de oportunidade para um bom atendimento.



Sobre o projeto

A ação integra o Projeto Criança e Adolescentes Protegidos e envolve a Associação Paranaense de Oftalmologia (APO), Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), a Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, o Tribunal de Justiça do Paraná, O Instituto de Identificação do Paraná (IIPR) e outras secretarias de Estado. No protocolo de intenções firmado ano passado, a proposta era promover este tipo de atendimento em 38 cidades que integram o programa Paraná Cidadão e UPS-Cidadania.

