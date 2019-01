Clube Curitibano recebe os melhores jogadores de padel do mundo

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

O Clube Curitibano recebe na próxima quarta-feira, 16.01, o 12º Desafio das Estrelas do Padel Mundial. O evento reúne os melhores jogadores da modalidade no moderno complexo de padel do clube, que foi inaugurado no ano passado e fica na sede Lucius Smythe, no bairro Parolin.

O torneio exibição contará com a presença de grandes atletas, entre eles o espanhol Juan Martín Díaz, o maior nome do padel mundial, reconhecido pela habilidade de seus reflexos e por ter sido durante 12 anos o número 1 do mundo. Além dele, também tem presença confirmada Juani Mieres, Miguel Lamperti e o brasileiro Pablo Lima.

"O padel é um esporte extremamente dinâmico, pois as paredes de vidro podem ser usadas durante o jogo, sem que isso interrompa o ponto. É muito interessante acompanhar uma partida da modalidade, ainda mais em nossa moderna arena, a mais moderna da América Latina para a prática da modalidade”, afirma o presidente do Clube Curitibano, Renato Ramalho.

12º Desafio das Estrelas do Padel Mundial

Data: 16 de janeiro

Horário: às 20h

Local: Sede Lucius Smythe – Complexo de Padel – Rua Nunes Machado – S/N - Parolin