Coffee Week Curitiba começa nesta sexta-feira com 13 participantes

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Os curitibanos que amam cafés especiais terão motivos de sobra para celebrar entre os dias 10 e 26 de agosto. A capital paranaense vai receber o principal evento nacional de cafés especiais: o Coffee Week. Sucesso na cidade de São Paulo, onde já foram realizadas seis edições, o festival chega em Curitiba com o objetivo de proporcionar experiências únicas com a bebida que é uma paixão nacional.

O Coffee Week Curitiba contará com 13 participantes que vão demonstrar toda sua excelência oferecendo dois combos exclusivos com cafés elaborados a partir de grãos 100% nacionais, que serão comercializados pelos preços fixos de R$ 9,90 e R$ 14,90. A ideia é que o consumidor vivencie a experiência de degustar diferentes qualidades da bebida por meio de um roteiro promocional que apresenta cafés de variados lotes, regiões e extraídos por métodos diversificados, bem como em drinques frios ou quentes.

De acordo com a barista Flavia Pogliani, criadora e curadora do evento, o café está em toda parte, é o “elo” para diferentes motivos de encontros, sejam profissionais ou de lazer. “Por isso, a ideia com o Coffee Week é ressaltar os lugares onde o consumidor encontra a bebida, podendo ser, por exemplo, além das cafeterias, em sorveterias, bares, restaurantes, padarias, pubs e hamburguerias”, acrescenta.

Para conquistar o público, os participantes do Coffee Week Curitiba utilizaram toda criatividade para oferecer combos exclusivos. Os baristas buscaram as mais variadas inspirações para desenvolver preparos inéditos, acompanhamentos saborosos, bebidas geladas e, até mesmos, drinks que têm café como estrela principal.

Participantes: Bisa Basílio Café, Brooklyn Coffee Shop, Café Arte e Letra, Café do Paço, Café Municipal (Centro e Mercês), Café São Miguel, Degusto Café (Batel e Mercadoteca), Franck’s Ultra Coffee, Mary Ann Apple Factory, Nougat, Rause Café + Vinho, Saboreaté y Café e Smile Town Café.

O Coffee Week Curitiba será realizado entre os dias 10 e 26 de agosto. Para conferir todas as informações sobre os participantes e os cardápios do evento, acesse o site www.coffeeweekbrasil.com.br/curitiba.