Cohab Curitiba recebe interessados em aquisição de apartamentos

SMCS

Inscritos na fila da casa própria compareceram à Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab), na quinta-feira (17/1), para reunião sobre as condições de financiamento de apartamentos do Residencial Carducci, empreendimento de 208 unidades que será construído no Pinheirinho.

As reuniões tiveram continuidade na sexta-feira (18/1) e nesta semana. Foram chamados mais de três mil inscritos da fila da Cohab com renda de R$ 1,6 mil a R$ 4 mil. O número de convocados é maior que o de moradias disponíveis, pois uma parcela dos participantes não consegue aprovar o financiamento na Caixa Econômica, enquanto outros não demonstram interesse em virtude da localização, tipologia ou outros fatores.

“Estamos ofertando estes imóveis a partir de uma parceria com a iniciativa privada. São boas condições de aquisição para as famílias que desejam sair do aluguel ou então da casa de parentes. Em 2018 atendemos nesta modalidade mais de 500 famílias, que hoje são proprietárias de uma casa própria”, explica o presidente da Cohab, José Lupion Neto.

Condições

Os apartamentos de dois quartos serão comercializados por valores a partir de R$ 133 mil, com subsídios que variam de acordo com a renda familiar.

Os contemplados poderão utilizar o FGTS para quitar o imóvel ou como entrada e desta forma diminuir o valor das prestações. O financiamento pode ser feito em até 30 anos, desde que a idade do comprador não ultrapasse 80 anos ao final do contrato.

Os convocados contarão com todos os benefícios oferecidos pelo programa Minha Casa Minha Vida e também terão a possibilidade de parcelar o valor da entrada. Ao final das reuniões, os interessados devem agendar a entrega da documentação com objetivo de aprovar o financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

Empreendimento

O conjunto vai contar com guarita, salão de festas, espaço gourmet, piscinas adulto e infantil, academia ao ar livre, parquinho, estacionamento e bicicletário.