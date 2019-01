Coisa de Primeiro Mundo

Maurício Carraro | miaucarraro@yahoo.com.br

O projeto de um porto de passageiros na Barra Sul de Balneário Camboriú está simplesmente fantástico. Além do atracadouro, o porto inclui: Shopping center, hotel, piscina, área de alimentação e outros mimos. Projeto similar já é visto em várias cidades pelo mundo afora. Pretende criar 1.500 empregos diretos e milhares de indiretos. Coisa para colocar de vez Camboriú na rota mundial. Mas, como tudo na vida, esbarra nos interesses de empresários locais que estão fazendo de um tudo para retardar a obra. Que o bom senso prevaleça e possamos em breve ver esta maravilha!

Banho de Água Mineral Geladinha

A primeira vista parece extravagância de gente exibida. Mas não é. A Estância Hidro Mineral Ouro Fino, há décadas nos oferece este privilégio. Se atirar numa piscina de água mineral está disponível a todos. É só visitar a estância. Ótimo programa para os finais de semana de calor escaldante.

Nossa Praia é o Bar

Tanto que, o melhor point no Alto da XV é a prainha da Itupava. Vários bares e comidinhas, para serem degustados ao ar livre. No outro lado da cidade tem o novo Souq. Espaço compartilhado com comes e bebes da melhor qualidade. Sugiro o Beer Mad.

