Colecionador e banqueiro presidirá Fundação Bienal a partir do próximo mês

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fundação Bienal elegeu nesta terça (11) seu próximo presidente, José Olympio da Veiga Pereira, que hoje atua no mercado financeiro e é presidente do Credit Suisse no Brasil.

Escolhido pelo Conselho de Administração da fundação, Olympio assume a instituição responsável pela mais importante mostra de artes do país no dia 2 do próximo mês.

Ele entra no lugar do economista José Carlos de Figueiredo Ferraz. O mandato é de dois anos, com a possibilidade de reeleição por mais dois anos.

Dono de uma coleção de arte com mais de 2.000 peças abrangendo obras de modernistas e artistas contemporâneos, Olympio liderou, em 2016, a criação do Conselho Consultivo Internacional da Fundação Bienal, do qual foi nomeado o primeiro presidente.

Olympio terá como vice Marcelo Araujo, que é membro do Conselho da Bienal desde junho de 2010 e foi o secretário de Cultura do estado entre 2012 e 2016.

No cargo, encabeçará escolhas importantes, como a do próximo curador da Bienal de São Paulo.

Para os dois próximos anos, a Fundação Bienal tem em seu programa as mostras itinerantes da 33ª Bienal de São Paulo, que se encerrou no domingo (9).

A mostra agora percorrerá cidades brasileiras e estrangeiras.

Também está prevista para o próximo ano a representação do Brasil na 58ª Bienal de Veneza e na 17ª Bienal de Arquitetura de Veneza, ambas sob cuidado da Fundação Bienal.

Também nesta terça, Julio Landmann foi eleito presidente do Conselho de Administração da Fundação Bienal. Ele já ocupou a presidência da casa entre 1997 e 1999.