Colégio Stella Maris está entre os melhores do Paraná de acordo com o ranking do Enem

Quando o assunto é buscar uma educação formal de qualidade para os pequenos e adolescentes, há sempre uma preocupação no que diz respeito à formação de caráter. E unir conhecimento a valorização individual do aluno em uma só instituição, passa a ser um desafio. Com mais de 50 anos atuando na educação, o Colégio Stella Maris está entre os 40 colégios com as melhores avaliações do Paraná de acordo com o último ranking do Enem (Exame Nacional de Ensino Médio).

A instituição atua de forma a desenvolver o pensamento crítico das crianças e dos adolescentes, para que tenham autonomia e possam adquirir bons valores que auxiliem na evolução e no crescimento cognitivo e social.

O colégio trabalha com a formação bio-psico-social-existencial, ou seja, atua na educação por completo. A proposta da instituição é atuar desde a construção do aluno como pessoa, até sua interação com a sociedade. Entre as vertentes desenvolvidas, se destaca a formação para o exercício da cidadania, os valores, o respeito à diversidade, a qualidade de vida e o conhecimento científico, sempre bem selecionado e adaptado ao nível de entendimento de cada ano, que vai desde a educação infantil até o ensino médio.

De acordo com o diretor Guilherme Bittar, é importante que o local de aprendizagem seja um ambiente saudável e preocupado com o bem-estar de cada aluno, para que a metodologia de ensino possa ser aplicada com ainda mais eficácia. “Aqui no Stella Maris, os professores seguem as mais modernas tendências pedagógicas, mas sempre lembrando que nenhum método substitui o afeto e nenhum material didático substitui a atenção individual.”, explica.

Além disso, para estimular ainda mais a criatividade dos alunos e expandir seus alcances motores e intelectuais, há diversas opções de atividades extracurriculares como dança, judô, circo, futsal, ginástica rítmica, xadrez, música, super cérebro, centro de línguas, entre outras modalidades separadas por faixa etária. Há também os projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo que incluem ações voluntárias, mostra cultural e literatura, sempre com foco em desenvolver as mais diversas habilidades em cada estudante.

Restam algumas vagas para matrículas. Do maternal ao pré-vestibular, Ensino Regular (manhã ou tarde), Período Integral e Intermediário (Ed. Infantil e Fundamental I), Ensino Premium (Fundamental II) e Semi-integral (Ensino Médio). A instituição fica na Rua Rocha Pombo, 792 – Juvevê, em Curitiba. Para conhecer ainda mais sobre a instituição, acesse https://www.stellamaris.com.br/. As aulas iniciam em 11 de fevereiro de 2019.