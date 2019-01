Coleta de lixo é diária durante temporada em Guaratuba

Ascom/Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba informa que a coleta de lixo durante a Operação Verão 2019 está sendo realizada diariamente, no período das 7h às 15h, em todos os bairros da cidade. Na área rural, a coleta é realizada na terça e quinta-feira. Na região da Serrinha, área rural, a coleta acontece na terça-feira e sábado.

São 15 caminhões realizando a coleta por toda a cidade. Destes, três caminhões e equipes cuidam da coleta de lixo exclusivamente nas praias, juntamente com 310 lixeiras e lixeiras/manilhas distribuídas por toda a orla de Guaratuba.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente acompanha o trabalho da empresa que presta o serviço de coleta através do sistema de rastreamento da frota.

Se a coleta não passar na rua do morador ou turista, este deve contatar o 156, que é o Canal de Comunicação entre o cidadão e a prefeitura, ou a Secretaria Municipal do Meio Ambiente no telefone 3472-8644, com a garantia que terá rapidamente uma resposta e resolução do problema.