Coletânea "A 300 KM Por Hora" homenageia os 20 anos dos Autoramas

Redação Bem Paraná com assessoria

Formado em 1998 no Rio de Janeiro, o Autoramas é uma das bandas mais emblemáticas e bem-sucedidas do rock independente nacional. Com oito álbuns de estúdio, 47 viagens para shows fora do Brasil por 23 países diferentes e incontáveis apresentações em todos os estados brasileiros, a banda não para de colecionar conquistas.

O vocalista e guitarrista, Gabriel Thomaz, é também um dos grandes personagens da história do rock brasileiro, tendo fundado o Little Quail And The Mad Birds e sendo reconhecido como compositor de mão cheia. Tendo assinado hits radiofônicos como "Aquela" e "I Saw You Saying (That You Say That You Saw)", esta última em parceria com os Raimundos.

Sua sonoridade faz uma mistura da surf music dos anos 60 com a new wave dos anos 80, mais influências de rockabilly, Jovem Guarda e a energia do punk rock, guitarras com timbres marcantes, baixo distorcido e batidas dançantes. Em sua formação atual, que está junto desde 2016, o grupo conta além de Gabriel com Érika Martins (voz, guitarra, teclado e percussão), Jairo Fajer (Baixo) e Fábio Lima (Bateria).

Em agosto, eles foram apontados para a pré-lista do prêmio APCA como um dos melhores discos do primeiro semestre de 2018, com o recém-lançado, "Libido" (Hearts Bleed Blue), em novembro eles foram confirmados como uma das atrações do festival Lollapalooza 2019, mostrando que 20 anos depois eles ainda são relevantes para a música brasileira.

Para fechar o ano de comemorações Rafael Chioccarello (Hits Perdidos) e Débora Cassolatto (Debbie Records) organizaram a coletânea "A 300 KM Por Hora" que faz um passeio pelos 20 anos da banda. Com direito a versões desconstruídas de 41 bandas independentes, de 11 estados brasileiros, o disco traz uma diversidade de estilos e passeia pelo rock, rap, ska, punk, new wave, surf rock, rockabilly, shoegaze, rock alternativo, metal, stoner rock, brega, funk, noise rock, hardcore, psicodelia e folk.

"A ideia inicial era ter 20 bandas e ser lançado no fim do ano passado. No meio do processo conversando com o Jairo, atual baixista do Autoramas, e grande apoiador do projeto, fiquei sabendo que o ano das comemorações seria 2018. Logo adiei e com ajuda de amigos, fui atrás de artistas que tinham certa ligação com a história do Autoramas, Little Quail and The Mad Birds, e do próprio Gabriel. Deixando o tributo ainda mais sentimental.", conta Rafael Chioccarello, um dos organizadores do tributo.

Participam da coletânea: China, Nevilton, Camarones Orquestra Guitarrística, Marcelo Callado, Der Baum, Carbona (Part. Nervoso), Emicaeli, Combover, Bordines, Fábio Cardelli, Luiz Lopez, Estranhos Românticos, De Leve, Sammliz, Cattarse, Early Morning Sky, Nada em Vão, Gilber T, Paquetá, Asteroides Trio, Melvin & Os Inoxidáveis, Burt Reynolds, Emerald Hill, Venus Café, Muff Burn Grace (Part. Dani Buarque - The Mönic), Guantas, Cachalote Fuzz, Stone House On Fire, Phantom Powers, Fones, Alterego, Letty and the Goos, Color For Shane, Thee Buttlers Orchestra, Old Books Room, Pedroluts, Orione Trio, Madame Rrose Sélavy, MonstroMonstro, Greyskull Chapel e Tripa Sexy.

O álbum está sendo lançado em parceria com o selo independente paulistano Aurora Discos, teve masterização realizada por Aecio de Souza, do Estúdio Aurora, tem sua capa idealizada mais uma vez pelo artista Pedro Gesualdi (Danger City) parceiro de tributos anteriores, e distribuição pela Ditto Music.

"Gosto como o resultado do tributo reflete o peso da influência dos Autoramas nesses 20 anos, e registra um pouco desse momento cultural diverso que estamos vivendo. São 41 bandas de todos os cantos do país que em algum momento foram tocadas pelo trabalho de uma banda independente incansável", observa Débora Cassolatto.

Esta é a terceira coletânea organizada pelo Hits Perdidos. Em 2016 foi lançado "O Pulso Ainda Pulsa", disco em homenagem aos 30 anos do "Cabeça Dinossauro", icônico disco dos Titãs. Já em 2017 foi lançado o tributo "O Mundo Ainda Não Está Pronto" que prestou homenagem aos 25 anos do Pato Fu, ambos projetos realizados em parceria com o blog Crush em Hi-Fi.

"Depois de organizar os tributos aos Titãs e ao Pato Fu, fiquei com vontade de prestar homenagem a uma banda que tivesse uma conexão forte com as bandas do independente. Afinal de contas o Autoramas sempre esteve próximo apoiando e tocando junto aonde quer que fosse. Gabriel Thomaz é tão entusiasta do cenário independente que até mesmo criou uma premiação para prestigiar os melhores do ano, o Prêmio Gabriel Thomaz que faz parte da programação da SIM São Paulo", relembra Chioccarello.

Clique aqui para ouvir a coletânea: https://dittomusic.lnk.to/TributoAutoramas