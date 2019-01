Colônia Marcelino promove a Festa do Trigo no domingo

Da Redação



Os últimos preparativos para realização da 53ª edição da Festa do Trigo, que acontece em São José dos Pinhais no próximo domingo, na Igreja Ucraniana Santíssima Trindade da Colônia Marcelino, foram feitos ontem durante reunião que envolveu servidores das secretarias de Meio Ambiente, Segurança, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Comunicação e também do Departamento de Promoção e Vigilância da Secretaria Municipal de Saúde (Sems).

Juntos, os representantes das secretarias articularam ajustes finais do plano integrado de ações para o grande evento, que deve atrair milhares de pessoas até o local. Na programação deste ano o público poderá prestigiar apresentação do Grupo Folclórico Ucraniano Soloveiko e do Coral Santíssima Trindade, saborear tradicionais pratos típicos como o Kutiá, Perohê e o Holuptzi. A festa está garantida com muita música e dança, além do show de prêmios.

A 53ª edição da Festa do Trigo terá início às 10 horas do próximo domingo com Santa Missa cantada pelo coral da comunidade, estendendo-se no período da tarde com diversas atrações com encerramento previsto para as 19 horas.

A Igreja Ucraniana Santíssima Trindade está localizada na Rua Vereador Domingos Benvenuto Moletta, s/nº, Colônia Marcelino em São José dos Pinhais. Haverá ônibus saindo do Terminal Central até o local da festa.

O planejamento envolve as secretarias de Turismo, Meio Ambiente, Segurança, Comunicação, além das forças policiais no município.